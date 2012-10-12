〔加拿大汇市〕加元兑美元小跌,聚焦在中国数据

路透多伦多10月12日电---加元兑美元周五小跌,商品价格下滑打压市场人气,且交易商有些紧张,因未来几日中国将公布贸易和经济增长数据.

和资源表现息息相关的加元本周仅小跌,没有跟随北美股市大跌之势.企业第三季业绩开局令人失望及西班牙救助计划的不确定性打压北美股市表现.[.NCN][.TOCN]

中国将在周六公布9月贸易数据,预期将显示贸易活动增强,尽管动能将可能仍然疲弱.中国将在下周稍晚公布GDP,工业生产和零售销售数据.

加元兑美元CAD=D4收报0.9793加元或1.0211美元,周四收报0.9787加元或1.0218美元.盘中交投在0.9809-0.9768加元的狭窄区间.

商品价格和受商品价格影响的其他货币表现挣扎,因交易商静待债务沉重的西班牙是否请求救助的明确消息.该国申请援助被广泛视为有利市场,因它将消除金融市场的一些不确定性.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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