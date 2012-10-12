〔美国股市〕ADR收低,但Coca Cola Hellenic劲升6%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月12日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五收低,但Coca Cola Hellenic CCH.N大幅收高,上日该公司称将撤出希腊,使公司股价在今日平淡的市况中一枝独秀.
Coca Cola Hellenic宣布将其主要上市地点从希腊希典转至伦敦,且将公司总部前往瑞士,此举是对债务沉重的希腊来说是一记重击,但可能提振公司的业务表现.
摩根大通将Coca Cola Hellenic评级从中性上调至加码,法国兴业将Coca Cola Hellenic目标价上调至13.50欧元.在美国上市的Coca Cola Hellenic收升6.4%,报21.75美元.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌0.14%,美股标普500指数.SPX收跌0.3%.
欧洲最大半导体制造商意法半导体(STM)(STM.PA)称,无分拆公司的计划,和有关该公司考虑分拆的报导形成对照.在美国上市的意法半导体涨6.4%,至6美元.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR小跌0.04%.亚洲ADR指数.BKAS收低0.35%.
拉丁美洲ADR指数.BKLA收跌0.28%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。