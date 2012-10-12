〔美国股市〕ADR收低,但Coca Cola Hellenic劲升6%

路透10月12日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五收低,但Coca Cola Hellenic CCH.N大幅收高,上日该公司称将撤出希腊,使公司股价在今日平淡的市况中一枝独秀.

Coca Cola Hellenic宣布将其主要上市地点从希腊希典转至伦敦,且将公司总部前往瑞士,此举是对债务沉重的希腊来说是一记重击,但可能提振公司的业务表现.

摩根大通将Coca Cola Hellenic评级从中性上调至加码,法国兴业将Coca Cola Hellenic目标价上调至13.50欧元.在美国上市的Coca Cola Hellenic收升6.4%,报21.75美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌0.14%,美股标普500指数.SPX收跌0.3%.

欧洲最大半导体制造商意法半导体(STM)(STM.PA)称,无分拆公司的计划,和有关该公司考虑分拆的报导形成对照.在美国上市的意法半导体涨6.4%,至6美元.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR小跌0.04%.亚洲ADR指数.BKAS收低0.35%.

拉丁美洲ADR指数.BKLA收跌0.28%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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