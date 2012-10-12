〔加拿大股市〕下跌,录得四个月来表现最差的一周

路透多伦多10月12日电---加拿大股市主要股指周五收低,录得四个月来表现最差的一周,因忧虑欧元区的危机策略,美国即将举行总统选举和全球经济增长放缓,这抑压了较高风险资产的吸引力.
数据显示美国消费者信心升至五年来最高位,且摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)季度盈利创纪录,并没能鼓励投资人.
加拿大的金融股跌0.2%,跟随美国银行股下滑.加拿大丰业银行(BNS.TO)跌0.5%,满地可银行(Bank of Montreal)下跌0.3%.
金属和谷物价格下跌,令林料股收低1.3%,拖累加拿大股市走低.Barrick Gold (ABX.TO)跌1.9%,Potash Corp (POT.TO)滑落1.5%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低31.91点,或0.26%,至12,202.04点.
本周该指数下跌1.8%,录得6月来表现最差的一周.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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