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货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 23:04 BJT

〔USDA报告〕10月18日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透10月22日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 10/18/12 10/11/12 10/11/12 10/20/11

初值 修正值 前值

小麦 16,402 7,003 7,003 17,616

燕麦 0 0 0 9

大麦 0 0 0 16

玉米 9,605 17,237 17,235 29,683

高粱 6,449 1,781 1,781 2,626

大豆 61,422 58,304 57,824 43,945

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 392,963 441,257

燕麦 418 212

大麦 4,466 5,392

玉米 126,880 195,028

高粱 18,505 16,547

大豆 242,426 158,492

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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