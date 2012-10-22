〔USDA报告〕10月18日止当周美国农作物出口检验报告(表)

标题新闻：俄罗斯央行称上半年有减息空间，因通胀放缓速度较预期快，料首季经济成长0.4-0.7%
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路透10月22日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 10/18/12 10/11/12 10/11/12 10/20/11
初值 修正值 前值
小麦 16,402 7,003 7,003 17,616
燕麦 0 0 0 9
大麦 0 0 0 16
玉米 9,605 17,237 17,235 29,683
高粱 6,449 1,781 1,781 2,626
大豆 61,422 58,304 57,824 43,945
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 392,963 441,257
燕麦 418 212
大麦 4,466 5,392
玉米 126,880 195,028
高粱 18,505 16,547
大豆 242,426 158,492
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
整体乾散货运价指数升35点，或3.87%，报939点，至1月19日来最高，连升第三周。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。