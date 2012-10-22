〔欧洲汇市〕英镑兑欧元跌至五个半月低位,因欧元全线上涨

* ECB决策者的讲话及西班牙加力西亚(Galicia)地区选举结果提振欧元

* 市场将焦点转向英国第三季GDP数据及英国央行总裁金恩讲话

路透伦敦10月22日电---英镑兑欧元周一下滑至五个半月低位,因欧元全线上涨,此前西班牙首相领导的政党在一地区选举中胜出.

但英镑兑美元上涨,因投资人预期周四公布的英国第三季经济数据可能直指英国经济稳健复苏.

欧元兑英镑EURGBP=升至0.8165英镑,此为5月初来最高水准.欧元支持位料在切入位在0.8110英镑的200日移动均线附近.

"市场对西班牙执政党在加力西亚地区选举中继续保持执政地位感到欣慰,但我们还是在等待西班牙中央政府何时将申请某种形式的救助,"汇丰的汇市策略师Daragh Maher说,他预期欧元年底将升至0.8400英镑.

西班牙首相拉霍伊领导的政党周日在加力西亚地区选举中继续赢得选民支持,鼓舞了集中撙节计划的拉霍伊政府,且为拉霍伊寻求国际救助消除一个潜在障碍.

周一欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森表示,欧洲央行将竭尽所能证明欧元进程是不可倒退的.[ID:nSB2061165]他的讲话也提振欧元.

欧元全线上涨,扶助包括英镑在内的其他较高风险货币的表现,带动英镑兑美元上扬.

英镑兑美元GBP=D4升0.2%,至1.6027美元,低于上周的峰值1.6178美元.Alpari的市场分析师在研究报告中称,短期阻力位在周五高位1.6066美元,之后是1.61美元.

市场人士将焦点转向周四出炉的英国GDP数据,预期将显示第三季按季增长0.6%,英国之前三季经济萎缩.

如果GDP数据显示英国经济强劲复苏,将提振英镑表现.

交易商将关注周二英国央行总裁金恩的讲话,寻找下月央行再次放宽政策的线索.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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