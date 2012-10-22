〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货微幅收低,四日连涨后有获利了结卖压

美国各类经济指标总览--2017/3/3
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透10月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一微幅收低,交易商称在四日连涨后有获利了结卖压.
根据商品期货交易委员会(CFTC),大型投机商在截至上周二的一周内缩减对玉米期货的多头押注.
一农业气象学家周一表示,下周至未来10天零星降雨将对美国玉米和大豆作物最后的收割造成些许延误.
路透访查的13位分析师预计美国农业部今日稍后将公布,截至10月21日,美国玉米收割率为89%,大豆收割率为82%.
收盘后,美国农业部公布,截至10月21日,美国玉米收割率为87%,大豆收割率为80%.
在美国农业部年会上,交易商对供应预估数据提出了疑虑.在过去两年,农业部季度玉米库存预估令交易商沮丧,并扰乱了市场.
指标12月玉米期货合约CZ2结算价微跌1/4美分,报每蒲式耳7.61-1/4美元.
12月合约的关键阻力位在50日移动均线切入位7.73-1/4美元,支撑位在100日移动均线切入位7.25-1/4美元,九日相对强弱指标(RSI)为56.
今日CBOT玉米期货成交量预估为119,649口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
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