〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货微幅收低,四日连涨后有获利了结卖压

路透10月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一微幅收低,交易商称在四日连涨后有获利了结卖压.

根据商品期货交易委员会(CFTC),大型投机商在截至上周二的一周内缩减对玉米期货的多头押注.

一农业气象学家周一表示,下周至未来10天零星降雨将对美国玉米和大豆作物最后的收割造成些许延误.

路透访查的13位分析师预计美国农业部今日稍后将公布,截至10月21日,美国玉米收割率为89%,大豆收割率为82%.

收盘后,美国农业部公布,截至10月21日,美国玉米收割率为87%,大豆收割率为80%.

在美国农业部年会上,交易商对供应预估数据提出了疑虑.在过去两年,农业部季度玉米库存预估令交易商沮丧,并扰乱了市场.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价微跌1/4美分,报每蒲式耳7.61-1/4美元.

12月合约的关键阻力位在50日移动均线切入位7.73-1/4美元,支撑位在100日移动均线切入位7.25-1/4美元,九日相对强弱指标(RSI)为56.

今日CBOT玉米期货成交量预估为119,649口.(完)

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