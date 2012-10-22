〔全球金市〕金价反弹至关键支持位上方,关注FED决策声明

美国各类经济指标总览--2017/3/3
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
* 金价交投在略高于50日移动均线关键技术支持位的水平
* 金价从六周低位反弹,投机者降低黄金多头头寸
* 一些投资人在美联储FOMC会议前离场观望
路透纽约10月22日电---金价周一攀升,从上日大跌中有所反弹,受技术买盘带动,且在金价近期下跌后,印度实货需求好转也令金价回升.
周一金价上涨,升至略高于其50日移动均线的上方.在稍早跌穿关键技术支持位每盎司1,721美元下方后,金价看似已触底反弹.
部份投资人在美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三发表倍受关注的政策声明前离场观望,分析师表示,如果金价跌穿50日移动均线,可能导致金价进一步走弱.
"金价接近1,720美元支持位水平,我们认为,持续跌穿这关键水平将可能引发进一步短期清仓,"汇丰控股金属分析师James Steel说.
1802 GMT时,现货金XAU=升0.3%,报1,725.10美元,稍早触及9月7日来最低的1,713.39美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2收升2.30美元,结算价报1,726.30美元,路透初步数据显示,成交量较其30日均值低约35%.
上周金价录得6月底来的最大单周跌幅.
商品期货交易委员会(Commodity Futures Exchange Commission)数据显示,基冲基金和其他大型投机者看似至少在短期内规避金市,之前金价多次测试1,800美元关口均以失败告终.
上周美国COMEX期金净多头头寸减少8%.美国被管理的资金在金市的投资减少24亿美元,占所有商品投资周度跌幅的逾85%.
实货市场方面,交易员指出亚洲珠宝制造商有少量买需.全球最大消费者印度可能在迎来印度教节日前将买入更多黄金,尽管今年需求疲弱.
其他贵金属方,现货银XAG=升0.5%,报每盎司32.22美元.现货铂金XPT=小跌0.4%,报1,600.99美元,现货钯金XPD=小跌8美分,至618.22美元.
------------------------------1802 GMT--------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1726.30 2.30 0.1 1714.40 1730.30 96,083
COMEX白银期货 SIN2 32.252 0.155 0.5 31.710 32.475 27,179
COMEX铂金期货 PLN2 1612.20 -3.30 -0.2 1605.40 1629.70 7,570
COMEX钯金期货 PAU2 622.65 -0.35 -0.1 618.40 631.60 3,186
现货金 XAU= 1725.10 5.11 0.3 1714.58 1729.00
现货银 XAG= 32.220 0.170 0.5 31.740 32.440
现货铂金 XPT= 1600.99 -7.01 -0.4 1605.50 1622.24
现货钯金 XPD= 618.22 -0.08 0.0 621.02 629.50
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透3月3日 - Snap股价周四上市首日收涨44%，投资者蜂拥抢购该公司股票，这是三年来最热门的科技新股。 Snap股价周五美股盘初大涨9.3%，报26.75美元。(完) (编译 李春喜 审校 母红)
路透3月3日 - 美国仓储式会员制零售商好市多(Costco Wholesale)公布的季度营收和获利均不及预期，因大型食杂连锁店以低价竞争顾客。