〔全球金市〕金价反弹至关键支持位上方,关注FED决策声明

* 金价交投在略高于50日移动均线关键技术支持位的水平

* 金价从六周低位反弹,投机者降低黄金多头头寸

* 一些投资人在美联储FOMC会议前离场观望

路透纽约10月22日电---金价周一攀升,从上日大跌中有所反弹,受技术买盘带动,且在金价近期下跌后,印度实货需求好转也令金价回升.

周一金价上涨,升至略高于其50日移动均线的上方.在稍早跌穿关键技术支持位每盎司1,721美元下方后,金价看似已触底反弹.

部份投资人在美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三发表倍受关注的政策声明前离场观望,分析师表示,如果金价跌穿50日移动均线,可能导致金价进一步走弱.

"金价接近1,720美元支持位水平,我们认为,持续跌穿这关键水平将可能引发进一步短期清仓,"汇丰控股金属分析师James Steel说.

1802 GMT时,现货金XAU=升0.3%,报1,725.10美元,稍早触及9月7日来最低的1,713.39美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2收升2.30美元,结算价报1,726.30美元,路透初步数据显示,成交量较其30日均值低约35%.

上周金价录得6月底来的最大单周跌幅.

商品期货交易委员会(Commodity Futures Exchange Commission)数据显示,基冲基金和其他大型投机者看似至少在短期内规避金市,之前金价多次测试1,800美元关口均以失败告终.

上周美国COMEX期金净多头头寸减少8%.美国被管理的资金在金市的投资减少24亿美元,占所有商品投资周度跌幅的逾85%.

实货市场方面,交易员指出亚洲珠宝制造商有少量买需.全球最大消费者印度可能在迎来印度教节日前将买入更多黄金,尽管今年需求疲弱.

其他贵金属方,现货银XAG=升0.5%,报每盎司32.22美元.现货铂金XPT=小跌0.4%,报1,600.99美元,现货钯金XPD=小跌8美分,至618.22美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1726.30 2.30 0.1 1714.40 1730.30 96,083

COMEX白银期货 SIN2 32.252 0.155 0.5 31.710 32.475 27,179

COMEX铂金期货 PLN2 1612.20 -3.30 -0.2 1605.40 1629.70 7,570

COMEX钯金期货 PAU2 622.65 -0.35 -0.1 618.40 631.60 3,186

现货金 XAU= 1725.10 5.11 0.3 1714.58 1729.00

现货银 XAG= 32.220 0.170 0.5 31.740 32.440

现货铂金 XPT= 1600.99 -7.01 -0.4 1605.50 1622.24

现货钯金 XPD= 618.22 -0.08 0.0 621.02 629.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=