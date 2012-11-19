更正:〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收于五个月低位,因中国取消进口合约(11月16日)

(更正:内文第五段"20艘大豆船货"因译文有误,应为"10艘大豆船货")

路透11月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五挫跌1.3%,至五个月低位,交易商称因世界最大油籽进口国中国取消部分美国进口合约.

本周,指标CBOT-1月大豆期货合约下滑4.7%,为连续第三周下跌.

大豆价格在过去三周已累计跌落11.4%.

近月大豆合约Sc1周五盘中触及13.72-1/4美元的6月15日以来最低水平.

中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周五在报告中称,中国近期已取消了约10艘大豆船货,因国内压榨商亏损严重且国内需求疲弱.[ID:nSB2104457]

美国农业部(USDA)周五上午公布,上周大豆出口销售58.52万吨,高于25-55万吨的预测区间,且超过此前一周的19.19万吨.

指标CBOT-1月大豆合约SF3下跌18-3/4美分,收报每蒲式耳13.83-1/4美元.

12月豆粕合约SMc1收低5.9美元,报每短吨424.6美元,12月豆油合约BOc1收跌0.41美分,报每磅47.05美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为169,021口,豆粕期货为79,458口,豆油期货为177,659口.

以下为CBOT农产品期货在2153 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 727.00 5.75 0.8% 12.5%

CBOT大豆Sc1 1383.25 -18.75 -1.3% 15.4%

CBOT豆粕SMc1 424.60 -5.90 -1.4% 37.2%

CBOT豆油BOc1 47.05 -0.41 -0.9% -9.7%

CBOT小麦Wc1 838.00 -7.50 -0.9% 28.4%

CBOT稻米RRc1 1484.50 -2.00 -0.1% 1.6%

NYMEX原油期货CLc1 86.62 1.22 1.4% -12.4%

道琼工业指数.DJI 12,588 46 0.4% 3.0%

现货金XAU= 1713.25 0.16 0.0% 9.6%

欧元/美元EUR= 1.2740 -0.0038 -0.3% -1.6%

美元指数.DXY 81.2020 0.1240 0.2% 1.3%

波罗的海

干散货指数.BADI 1036 12 1.2% -40.4%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)