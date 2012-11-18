〔纽约汇市〕日圆录得2月中来表现最差的一周,欧元下跌(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 日本小幅反弹,前景蒙阴

* 欧元承压,因忧虑希腊

* 欧洲央行管委魏德曼称希腊必须赢得减计债务机会

路透纽约11月16日电---日圆周五小幅反弹,但兑美元仍录得2月中来表现最差的一周,因预期日本央行将大举放宽货币政策,降低了日圆的吸引力.

同时,欧元仍然步履蹒跚,因忧虑希腊财政问题以及欧洲经济停滞.

本周美元兑日圆升约2.2%,美元仍受追捧,因此前日本首相野田佳彦为12月16日提前大选铺平道路.众议院在周五解散.

日本反对党自民党领袖安倍晋三周四呼吁,日本央行将利率调低至零或低来刺激放贷.

"有关日本提前大选的意见不一,且对政府缺乏信心,不利美元/日圆,"Bank of the West副总裁及首席企业交易商Andres Bergero说.

"但因为日本的韧性,日本可继续向前迈进和处理好国内事务."

美元兑日圆JPY=高见81.44日圆,略低于周四触及的七个半月高位.路透数据显示,美元最新报81.26日圆,升0.2%.

交易商说大量期权障碍在81.50日圆,止损单挂在该水平上方.

分析师也认为,如果日本央行在下周政策会议暗示可能进一步放宽政策,美元可能升向82日圆.

不过,汇率走势迟滞,相比周三和周四,当时每日美元均上涨约1.1%.

瑞穗实业银行高级分析师Colin Asher说,"过去两天升幅相当大,初步走势的大部分可能已完成.未来几个月走势将继续趋向上行."

"一些短线投资人可能在这次大涨后获利了结,一些长期投资者则可能乐于保有头寸,预期升势将会持续."

如果对美国财政悬崖的忧虑升温,及欧债危机忧虑加剧,日圆将可能缩减跌幅.但美元因其避险货币的地位,应可能因此而得益.

如果美国国会和白宫年底前无法达成债务和灭赤协议,巨额削支和增税措施将会启动,一些人认为这些措施可能令美国经济再次滑入衰退.

国会领袖称,周五和总统奥巴马进行财政悬崖会议"具建设性".

**欧元走势挣扎**

欧元兑美元EUR=录得三个交易日来的首日下跌,最新下滑0.3%,报1.2740美元,但守在周二所及两个月低位1.2660上方.

按目前汇价,欧元本周持平,但11月份以来累计下滑1.9%.

希腊的国际贷款机构之间的意见分歧,以及欧元区经济数据疲弱未能提振欧元的市场人气.[ID:nSB2104103]

欧洲央行管委会成员魏德曼周五表示,任何对希腊债务新的减计只应作为对该国政府实施已承诺改革的奖励.

若传出西班牙申请援助的消息,使得欧洲央行(ECB)开始购买该国债券以减低其举债成本,欧元有望反弹.

欧元兑日圆EURJPY=最新下跌0.4%,报103.36日圆.(完)

纽约 当日 今年来 2011年

0158GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2741 1.2742 -0.01 -1.58 1.2945

美元/日圆 JPY= 81.26 81.26 +0.00 +5.61 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 103.53 103.50 +0.03 +3.98 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9450 0.9450 +0.00 +0.79 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5882 1.5883 -0.01 +2.23 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0005 1.0011 -0.06 -1.84 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0341 1.0341 +0.00 +1.13 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8122 0.8123 -0.01 +4.34 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 84.030 84.040 -0.01 +6.85 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.000 65.970 +0.05 +10.31 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 129.06 129.07 -0.01 +7.97 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2720 1.2735 -0.12 -3.09 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 肖群英/利棣儿; 审校 李军

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