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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 04:23 BJT

〔美股业绩〕雅虎第三季净营收小增至10.9亿美元

路透旧金山10月22日电---网络搜索引擎雅虎(YHOO.O)周一公布第三季净营收小增,这是雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)上任以来第一份季报.

雅虎公布,第三季不包括与其网络合作伙伴分享的净营收为10.9亿美元,上年同期为10.7亿美元.

雅虎公布第三季非GAAP每股盈利(EPS)为0.35美元;GAAP每股盈利为2.64美元;营收下滑1%,至12亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估雅虎第三季每股收益0.25美元,净营收为10.8亿美元.

在周一盘后交易中,雅虎股价上涨0.41美元,至16.18美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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