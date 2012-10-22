〔美股业绩〕德州仪器第三季营收下滑,第四季营收低于市场预期

路透纽约10月22日电---美国晶片(芯片)制造商德州仪器(Texas Instruments)TXN.N公布第三季营收下降,因经济忧虑拖累其晶片的需求,德州仪器预期本季将更为疲弱.

德州仪器公布第三季获利为7.84亿美元,合每股盈余(EPS)0.67美元,其中包括税收变动产生的每股盈利0.22美元,上年同期分别为6.01亿美元和0.51美元.

第三季营收从上年同期的34.7亿美元下降至33.9亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估德州仪器第三季EPS为0.46美元,营收为33.4亿美元.

德州仪器预期第四季EPS为0.23-0.31美元,营收料为28.3-30.7亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师此前平均预计第四季营收为32.4亿美元.

"肯定是疲弱,但鉴于我们看到半导体企业和科技企业近期的业绩,德州仪器的消息不是令人很意外,"Bernstein Research分析师Stacy Rasgon说.

德州仪器公布业绩后,股价在盘后先抑后扬,上涨1.1%,该公司在常规交易时段收跌0.02美元,报27.79美元.(完)