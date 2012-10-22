〔美股业绩〕德州仪器第三季营收下滑,第四季营收低于市场预期

美国各类经济指标总览--2017/3/3
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透纽约10月22日电---美国晶片(芯片)制造商德州仪器(Texas Instruments)TXN.N公布第三季营收下降,因经济忧虑拖累其晶片的需求,德州仪器预期本季将更为疲弱.
德州仪器公布第三季获利为7.84亿美元,合每股盈余(EPS)0.67美元,其中包括税收变动产生的每股盈利0.22美元,上年同期分别为6.01亿美元和0.51美元.
第三季营收从上年同期的34.7亿美元下降至33.9亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估德州仪器第三季EPS为0.46美元,营收为33.4亿美元.
德州仪器预期第四季EPS为0.23-0.31美元,营收料为28.3-30.7亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师此前平均预计第四季营收为32.4亿美元.
"肯定是疲弱,但鉴于我们看到半导体企业和科技企业近期的业绩,德州仪器的消息不是令人很意外,"Bernstein Research分析师Stacy Rasgon说.
德州仪器公布业绩后,股价在盘后先抑后扬,上涨1.1%,该公司在常规交易时段收跌0.02美元,报27.79美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
整体乾散货运价指数升35点，或3.87%，报939点，至1月19日来最高，连升第三周。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透3月3日 - Snap股价周四上市首日收涨44%，投资者蜂拥抢购该公司股票，这是三年来最热门的科技新股。 Snap股价周五美股盘初大涨9.3%，报26.75美元。(完) (编译 李春喜 审校 母红)