〔国际油市〕油价受经济忧虑拖累走低,但供应担忧提供支撑

* 卡特彼勒警告称,全球经济放缓步伐加快

* 北海Buzzard推迟恢复生产

* 美国11月原油期货到期

* API周二公布上周库存数据

路透纽约10月22日电---油价周一走低,因经济忧虑和油田复工和输油管道重开的预期令油价承压,但对中东动荡可能威胁该地区供应的担忧提供支撑.

布兰特原油期价连跌第五日,美国近月11月合约今日到期,该合约收跌,因工业设备巨擘卡特彼勒(CAT.N)警告称,全球经济放缓的步伐快于之前的预期,且数据显示,日本出口骤减,这也令油价承压.

"我认为卡特彼勒发布的财测令原油的总体需求前景受压,扶助压低油价,"Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示.

加拿大TransCanada Corp (TRP.TO)预期将于周一重新开启Keystone输油管道的消息进一步打压油价.

黎巴嫩和加沙地区发生枪战,以及石油输出国组织(OPEC)成员国科威特爆发抗议示威使对中东地区石油供应可能中断的忧虑加重,为油价,尤其是布兰特原油期价,提供支撑.

布兰特12月原油期价LCOc1跌0.70美元,收报每桶109.44美元.日低为109.12美元,为10月4日以来最低.

一位市场消息人士称,英国最大的油田,北海Buzzard油田预计将在10月25或26日恢复生产,较之前的预期推迟了三天.

荷兰皇家壳牌石油公司(RDSa.L)宣布,尼日利亚伯尼中质油和费卡多斯原油出口遭受不可抗力因素的影响,这也扶助支撑布兰特原油期价.

美国11月原油期货CLX2今日到期,该合约收跌1.32美元,报每桶88.73美元,重新跌回100日移动均线切入位89.97美元之下,这是关注技术图表的分析师和交易商密切关注的技术水准.

美国12月原油期货Clc2跌1.79美元,收报每桶88.65美元.

布兰特原油较美国原油期货CL-LCO1=R升水仍高于每桶20美元,根据12月合约的结算价,收盘时升水为20.79美元,盘中跌至19.08美元.

布兰特和美国原油期货成交量较30日均值低逾15%.

美国取暖油HOX2 HOc1下跌超过5.78美分,收报每加仑3.0767美元,再度跌至50日移动均线切入位3.1413美元之下.日低为3.0735美元,为10月4日以来最低.

美国RBOB汽油期货RBc1也回落近2%,或4.88美分,收报每加仑2.6475美元.

一项路透调查周一显示,上周美国原油和汽油库存预计增加,馏分油库存预计小幅减少.

在黎巴嫩发生的枪战中,至少有七人死亡,十几人受伤,上周一位高级情报官员被暗杀,引发了这轮暴力冲突.

纽约时报援引一位美国政府官员的话报导称,美国和伊朗官员周六已"原则上"达成一致,将举行一对一对话.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 88.73 -1.32 -1.5% 88.21 90.80 18,680 123,648

12月原油 88.65 -1.79 -2.0% 88.57 91.27 264,586 329,814

11月RBOB汽油 2.6475 -0.0488 -1.8% 2.6425 2.7200 19,626 32,188

12月RBOB汽油 2.6348 -0.0373 -1.4% 2.6293 2.6931 39,614 36,899

11月取暖油 3.0767 -0.0578 -1.8% 3.0735 3.1491 38,762 40,920

12月取暖油 3.0668 -0.0508 -1.6% 3.0637 3.1329 85,047 44,740

ICE合约

12月布兰特 109.44 -0.70 -0.6% 109.12 110.97 206,862 231,128

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 454,069 627,850 553,831 1,578,044 7,840

汽油 96,928 105,439 152,475 288,113 2,025

取暖油 210,276 136,113 157,684 318,478 -6,914(完)