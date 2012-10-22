〔加拿大汇市〕加元兑美元从10周低点反弹,关注央行利率决策

路透多伦多10月22日电---加元兑美元周一触及逾10周低点,受能源业海外并购受阻以及对央行周二将放弃对利率的鹰派基调的预期影响,但加元尾盘反弹,终场小幅收高.

加拿大政府意外决定拒绝马来西亚国有石油公司Petronas以51.7亿加元竞购Progress Energy(PRQ.TO),这殃及加元的需求.

Progress和Petronas表示将尽力说服政府收回拒绝,并向政府询问必须做什么才能令交易达成.

尽管投资人预计加拿大央行不会很快调整指标利率,但将密切关注是否央行周二会放弃最终需要升息的措辞.

加元/美元CAD=D4收报0.9926加元或1.0075美元,上周五收报0.9932加元或1.0068美元.

加元盘中低见0.9964加元或1.0036美元,为8月10日来最低.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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