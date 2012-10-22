〔芝加哥期市〕CBOT大豆期收高,因现货走强和出口需求强劲

路透10月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一升至一周高位,交易商说,受现货市场走强提振,美国大豆出口步伐强劲也继续提振市场.

美国农业部(USDA)称,最新一周出口检验大豆6,142.2万蒲式耳,远高于市场预期的4,600-4,900万蒲式耳.

近月11月大豆合约SX2结算价在其20日移动均线切入位15.44-3/4美元的上方,此为利多信号,但合约在15.60附近的100日移动均线遭遇阻力.

豆粕跟随大豆上涨,也受现货市场走强支持,而豆油仅小升.

周一美国中西部内陆地区的现货大豆价格持稳至涨跌互见,但交易商表示,随着收割接近尾声,且大豆农户卖盘仍然迟缓,价格基调坚挺,分析师预期,周一稍晚美国农业部公布的美国大豆收割完成率将为82%,高于至10月14日的71%.

对南美丰收的预期限制了大豆升幅.巴西分析机构Safras e Mercado将其2012/13年巴西大豆收成预估上调至创纪录的8,250万吨,其7月时的预估为8,230万吨,因大豆种植面积超过预期.

CBOT-11月大豆期权将在周五到期.

指标CBOT-11月大豆合约SX2升12-1/4美分,报每蒲式耳15.46-1/2美元.

12月豆粕合约SMc1收高7.2美元,报每短吨471.0美元.

12月豆油合约BOc1收高0.1美分,报每磅51.68美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为234,919口,豆粕期货为61,395口,豆油期货为74,317口.(完)

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