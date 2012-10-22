〔加拿大股市〕收低,因政府拒绝Progress并购案的消息盖过矿业股升势

美国各类经济指标总览--2017/3/3
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透多伦多10月22日电---加拿大股市主要股指周一小幅收低,因政府拒绝外国企业收购Progress Energy Resources Corp (PRQ.TO)的消息打压能源股,这盖过了矿业股上涨的影响.
今日下跌的个股主要是油气股,此前加拿大政府阻止马来西亚国有石油公司Petronas以51.7亿加元收购Progress.
能源股下滑1.43%,跌幅最大的五支股票均为油气股.
多名分析师下调Progress的目标价,Progress暴跌9.28%,至19.64加元.该股稍早一度低见18.78加元,跌幅多达13.26%.
加拿大政府意外阻止Progress并购交易,可能预示了加拿大政府对中海油(0883.HK)出价151亿美元收购加拿大石油企业NexenNXY.TO的态度.Nexen股价周一下跌4.41%,至24.04加元,是受压最重的下跌股之一.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE跌12.44点,或0.1%,收报12,403.54点.10大类股中有六类收升.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透3月3日 - Snap股价周四上市首日收涨44%，投资者蜂拥抢购该公司股票，这是三年来最热门的科技新股。 Snap股价周五美股盘初大涨9.3%，报26.75美元。(完) (编译 李春喜 审校 母红)
路透3月3日 - 美国仓储式会员制零售商好市多(Costco Wholesale)公布的季度营收和获利均不及预期，因大型食杂连锁店以低价竞争顾客。