日本股市：日经指数收低，美联储官员讲话令市场人气谨慎
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。
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路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。
0607GMT * 美元/日圆在亚洲时段变动不大，陷于113.18-50日圆的狭窄波动区间 * 多数交投集中于113.30-40，此一范围附近的到期选择权令走势受限 * 执行价在113.45-60区间的到期选择权共有20.6亿美元，光是113.00就有12.7亿美元 * 执行价在114.00的到期选择权有21.5亿美元，115.00处有39.6亿美元，这两个价位之间亦有一些到期选择权 * 影响市场的新因素不多，加上周末将至，亦打压买卖兴 * 日线图一目均衡基准线在113.60，转换线在113.27，200小时均线在113.28 (完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
路透东京2月17日 - 日本公债周五小涨，从美国公债价格上扬中寻找指引；但超长期公债小幅下跌，此前日本央行的购债结果凸显出卖压持续。 日本10年期公债期货 上涨0.09点至149.94，不过交投低迷，在距离收盘不到一小时之时，成交量仅略高于10,000口。 美国公债隔夜上涨，部分因为纽约联邦储备银行总裁杜德利周三发表鸽派言论。虽然美债上扬对日本债市构成支撑，但日本央行今日的购债操作，凸显出10年期以上公债面临强劲卖压。 日本央行提出购买3,200亿日圆(28.2亿美元)10年到40年以上的公债，自上周五购债操作以来维持增购规模。 供出售的日债共计1.07万亿日圆，为今年以来此类到期年限日债的最高。 30年期日债收益率 上涨0.5个基点至0.910%，略低于上周曾触及的近一年高位0.915%。 10年期日债收益率 持平于0.090%。