《汇市简讯》亚洲时段美元/日圆走势受限，受到期选择权牵制

0607GMT * 美元/日圆在亚洲时段变动不大，陷于113.18-50日圆的狭窄波动区间 * 多数交投集中于113.30-40，此一范围附近的到期选择权令走势受限 * 执行价在113.45-60区间的到期选择权共有20.6亿美元，光是113.00就有12.7亿美元 * 执行价在114.00的到期选择权有21.5亿美元，115.00处有39.6亿美元，这两个价位之间亦有一些到期选择权 * 影响市场的新因素不多，加上周末将至，亦打压买卖兴 * 日线图一目均衡基准线在113.60，转换线在113.27，200小时均线在113.28 (完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)