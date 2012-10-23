〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及六周低位,因美元全线上涨

* 英镑兑美元下跌,和欧元兑美元一起下滑
* 英国央行总裁金恩讲话周二将发表讲话,第三季GDP数据于周四公布
* 焦点放在英国央行会否进一步放宽政策的线索
路透伦敦10月23日电---英镑兑美元周二触及六周低位,跟随欧元頽势,因股市下跌和西班牙公债收益率不断上升,限制对被视为较高风险货币的需求.
策略师说,在周四英国第三季GDP数据公布前,料英镑跌幅受限.市场预期英国第三季经济增长0.6%,之前三季经济萎缩.
英镑兑美元GBP=D4一度下跌0.5%,至1.5938美元,此为9月7日来的最低水平,且远离上周高位1.6178.英镑欧洲汇市尾盘跌0.4%,至1.5949美元.
英镑扩大跌幅,因美国股指期货和欧洲股市下跌,驱使投资人寻求安全的流动性高的美元.
"是受美元走势带动.英镑兑美元仍处于技术上行趋势,"Forex.com研究部董事Kathleen Brooks说,"我仍认为英镑将有逢低买盘,特别是如果英国GDP数据意外良好."
技术图表显示,英镑支持位在100周移动均线切入位1.5929美元附近,市场人士指出,在略高于该水平挂有买盘.
交易商将关注周二收盘后英国央行总裁金恩的讲话,寻找下月央行是否将选择进一步放宽货币政策的线索.
欧元兑英镑EURGBP=D4走软,下跌0.3%,至0.8130英镑.欧元从周一触及0.8165英镑的五个半月高位回落.
西班牙何时寻求救助的不确定性及穆迪下调西班牙五个地区评级也令欧元承压.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=