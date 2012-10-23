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债券 | 2012年 10月 23日 星期二 23:35 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.125%,投标倍数为4.46

路透华盛顿10月23日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.125

中值 0.115

低值 0.100

投资 0.127

价格/得标

价格 99.989931

高值得标比率 24.89%

投标倍数 4.46

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 40,000,836,100

总投标 178,374,328,600

竞争性投标得标 39,648,625,800

非竞争性投标得标 252,210,300

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/10/25

到期日 2012/11/23

CUSIP码 9127956T3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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