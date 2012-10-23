〔金属期市〕期铜跌至六周低点,因欧洲和中国经济忧虑

* 中国需求不振,目前不太可能出台更多刺激措施

* 所有其他基本金属触及逾一个月低点

* LME铅库存大增

* 美联储开始为期两日货币政策会议

路透伦敦10月23日电---期铜周二跌至六周低点,进一步回吐9月升势录得的涨幅,因美元强劲、对西班牙主权债忧虑重燃以及中国缺乏强劲需求打压投资人的风险意愿.

多家大型跨国企业季报和财测令人失望,拖累美股重挫,也对此间市场构成压力.

穆迪下调西班牙五个地区债信评等后,西班牙借款成本增加.而法国最重要景气指数降至逾两年最低.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,831美元,周一收报7,953美元,之前触及日内低位7,807.75美元,为9月7日以来最低.期铝、期铅、期锡和期镍也跌至逾一个月低点.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2跌5.25美分,报每磅3.5695美元,盘中交投区间为3.5480-3.6410美元.

Standard Bank分析师Leon Westgate表示,市场仍在等待中国等提供交投方向,但不确定中国是否有理由急于再推出刺激措施.预计明年会有更多切实的计划,而不是今年,特别是目前的数据也不是很差.

交易商表示,追踪动能水准的投机商在铜价跌穿关键支撑水准50日和200日移动均线切入位后,目前作空期铜.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)开始为期两日的货币政策会议,明日宣布政策决定前投资人表现谨慎.但市场预计美联储可能将按兵不动,选择看看上月措施的效果.

中国实货市场,交易商表示,铜价受到一些季节性买盘的支撑,但相比之前几年的同期,成交清淡.

三个月期铅CMPB3收报2,023美元,周一收报2,070美元,盘中触及9月初来最低的2,012.25美元.LME铅库存猛增12,375吨,至312,550吨.

LME铅库存今年多数时间都在稳步减少,但自10月8日起,库存已经反弹26%.

三个月期铝CMAL3收报1,947美元,周一收报每吨1,960美元.今日盘中触及9月初来最低的1,929美元.

三个月期锌CMZN3由每吨1,856美元跌至1,847美元,盘中触及1,830美元的8月底来最低.

三个月期锡CMSN3盘中跌至9月中来最低的20,125美元,收报20,255美元,周一收报20,450美元.三个月期镍CMNI3由周一尾盘的16,590美元跌至16,355美元,日低为16,139美元,为9月初来首见.

以下为1621 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 356.85 -5.30 -1.46 334.65 6.63

LME期铝 1946.00 -14.00 -0.71 2230.00 -12.74

LME期铜 7831.00 -122.00 -1.53 7375.00 6.18

LME期铅 2022.00 -48.00 -2.32 2432.00 -16.86

LME期镍 16355.00 -235.00 -1.42 18525.00 -11.71

LME期锡 20250.00 -200.00 -0.98 16950.00 19.47

LME期锌 1846.00 -10.00 -0.54 2560.00 -27.89

上海期铝 15390.00 -60.00 -0.39 17160.00 -10.31

上海期铜 57280.00 -610.00 -1.05 59900.00 -4.37

上海期锌 14785.00 -180.00 -1.20 21195.00 -30.24

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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