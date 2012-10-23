〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因现货坚挺提振近月合约

路透10月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连升第二日,抵住了商品市场遭普遍抛售的影响,交易商称因美国大豆和豆粕现货市场坚挺,提振近月合约走强.
随着美国收割进入最后的几周,农户大豆抛盘看来已经放缓.美国农业部周一晚公布,大豆收割率为80%,高于五年均值69%.
此间市场,豆粕期货涨幅最大,因动物饲养场和出口商对高蛋白豆粕的需求稳定,令现货市场保持强劲.
总部位于汉堡的油籽业刊物《油世界》(Oil World)表示,因供应紧张,中国可能在明年2月前继续大量进口大豆,这可能提振CBOT大豆价格.
该刊物还指出,未来几个月棕榈油价格可能大涨,因全球进口商寻求相对豆油等价格较高产量的廉价替代品,令买兴活跃.
指标CBOT-11月大豆合约SX2升6-3/4美分,报每蒲式耳15.53-1/4美元.
12月豆粕合约SMc1收高5.2美元,报每短吨476.2美元.
12月豆油合约BOc1收跌0.34美分,报每磅51.32美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为182,219口,豆粕期货为40,610口,豆油期货为57,496口.
以下为CBOT农产品期货在1915 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 756.00 -5.25 -0.7% 16.9%
CBOT大豆Sc1 1553.25 6.75 0.4% 29.6%
CBOT豆粕SMc1 476.20 5.20 1.1% 53.9%
CBOT豆油BOc1 51.32 -0.34 -0.7% -1.5%
CBOT小麦Wc1 868.75 -9.50 -1.1% 33.1%
CBOT稻米RRc1 1498.00 8.00 0.5% 2.6%
EU小麦BL2H0 263.25 0.25 0.1% 30.0%
NYMEX原油期货CLc1 86.68 -1.97 -2.2% -12.3%
道琼工业指数.DJI 13,129 -217 -1.6% 7.5%
现货金XAU= 1705.29 -23.00 -1.3% 9.0%
欧元/美元EUR= 1.2976 -0.0083 -0.6% 0.2%
美元指数.DXY 79.9470 0.2950 0.4% -0.3%
波罗的海
干散货指数.BADI 1109 72 6.9% -36.2%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 李军;审校 母红