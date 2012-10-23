〔纽约期市〕糖,咖啡和ICE可可下跌,避险情绪拖累软商品市场普跌

路透纽约/伦敦10月23日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周二下挫2%至三周低位,咖啡和可可市场也下跌,因交易商规避风险,软商品市场普遍遭遇抛售.

汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB下挫1.5%,至两个半月低位,因美元兑一篮子货币.DXY上扬.美元走强令美元计价商品承压,而欧债危机持续及一连串企业业绩疲弱,令市场的压力加重.

"今天完全是避险交易.所有市场均被抛售,"Steel Vine Investment创办人及首席投资长Spencer Patton说.

"很多个人投资者被迫卖出部位来筹集资金,用于补足保证金,或者避免保证金增加."

基本面方面,糖期货下跌,因巴西近期天气干燥有助当地甘蔗的收割,同时,市场等待Unica本周稍晚公布巴西最新收割数据,数据将涵盖10月上半月的收割活动状况.

ICE-3月原糖期货SBc1下滑0.41美分,或2%,收报每磅19.65美分,此为近月合约自9月28日来的最低结算价.

伦敦12月白糖期货LSUc1收跌8.10美元,或1.5%,报每吨542.00美元.该合约上周五曾触及26个月低位537.00美元.

ICE阿拉比卡咖啡期货在连升两天后下跌,但徘徊在上周触及的六周低位之上.ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1收跌3.65美分,或2.2%,报每磅1.6085美元.

罗布斯塔咖啡下跌,最大出产国越南正进行收割,料连续第二年丰收.

Rabobank分析师Keith Flury预期,越南2012/13年罗布斯塔咖啡豆产量可能追平上年创纪录的2,700万包(每包60公斤).

1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跌21美元,或1%,收在每吨2,058美元,盘中在200日移动均线切入位2,060美元上下游走.

ICE可可期货小幅收低,之前三天连升,当时市场对第三季可可加工数据作反应,尽管欧洲和北美加工数据下降,但优于预期.

周二全球最大的可可交易商之一Olam International Ltd (OLAM.SI)预期,2012/13年全球可可供应将收紧,市场转而关注全球可可供应将出现15万吨的缺口.

ICE-12月可可期货CCZ2结算价跌18美元,或0.7%,报每吨2,498美元,周一触及三周高位2,526美元.

伦敦可可期货逆转走势收升,盘中在200日移动均线切入位2.060英镑上下游走.伦敦3月可可期货LCCH3收高4英镑,报每吨1,623英镑.(完)