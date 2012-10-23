〔美国股市〕ADR全面下跌,企业业绩与欧债危机忧虑冲击市场

路透纽约10月23日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二全线下滑,因市场担心企业业绩,并且由于西班牙公债收益率上扬,市场再度对欧元区债务危机感到忧虑.
一项全球股市指数.WORLD触及逾六周最低水平,因来自各行业和地区的企业获利或营收令投资者失望,其中包括台湾宏基(2353.TW)、Alfa Laval(ALFA.ST)和杜邦(DD.N).
跌幅居前的个股中,安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(MT.N)下跌5.56%,报15.64美元;Itau Unibanco (ITUB.N)下跌3.77%,报14.02美元.
西班牙公债价格周二走低,之前穆迪调降该国五个地区的评级.欧洲央行决策者莫尔许表示,将对央行的新购债计划实施"风险管理",也令投资者情绪受挫.[ID:nSB2063701].
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收低2.02%,标准普尔指数.SPX.INX下跌1.44.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收跌2.06%.泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3收低1.7%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS跌1.82%.纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA大跌2.29%.
英国芯片设计公司ARMARMH.OADR股价跳涨10.92%,报31.19美元.该公司季度获利超出预估,受助于苹果和三星等厂商在智能手机和平板电脑上应用其功能最强大的处理器技术.[ID:nSB2063661].(完)
--编译 洪曦;审校
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