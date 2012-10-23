〔美股业绩〕Facebook第三季广告收入大增,带动营收强于预期

路透旧金山10月23日电---全球最大的社交网络企业Facebook(FB.O)公布第三季营收跳增32%,至12.6亿美元,优于市场预期,因受助于移动设备业务成长,该公司广告营收大增.

公布业绩后,该股股价盘后暴涨10%.

期内,FACEBOOK广告收入按年大增36%,报10.9亿美元,但来自其支付和其他业务的收入仅增加13%,报1.76亿美元.

在截至9月30日止的三个月内,该公司净亏损5,900万美元,或每股亏损0.02美元,去年同期为净利2.27亿美元或每股盈利0.10美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计FACEBOOK第三季营收为12.3亿美元.(完)

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