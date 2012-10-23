〔国际油市〕油价大跌,受累于经济成长忧虑和企业下调财测

* 杜邦下调获利预估并裁员,油价因此承压

* 布兰特原油测试位于100日移动均线的支持位

* 分析师预期上周美国原油库存上升

* 关注周三EIA公布上周美国原油库存数据

路透纽约10月23日电---油价周二大跌,因全球经济增长放缓,欧债危机持续及美国企业发布疲弱财测,打压商品价格和股市.

布兰特原油连跌第六个交易日,美国原油连跌第四天,结算价在三个月低位.

全球经济成长放缓的凭证和原油供应不断改善的局面打压油价,而中东动荡,以及伊朗与以色列和西方国家间围绕其核计划展开的争端却为油价提供支撑.两类因素相互角力,此消彼长.

杜邦(DD.N)下调获利预估,宣布裁员1,500人,并公布低于预期的获利,消息扶助拉低股市,油价和其他商品市场.

汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB下跌1.2%.

西班牙借贷成本不断上升,且法国企业景气指数下滑,令对欧债危机及经济增长迟滞的忧虑加重.

加拿大的TransCanada Corp(TRP.TO)周一重启加拿大至美国的Keystone输油管道,这也加大了油价面临的压力.

布兰特12月原油期价LCOc1跌1.19美元,结算价报每桶108.25美元,此为10月3日来的最低结算价.该合约一度下跌至107.31美元,为9月20日来的最低位,且低于100日移动均线切入位107.42美元.

美国12月原油期货CLc1跌1.98美元,结算价报每桶86.67美元,此为7月12日来的最低结算价.日低为85.69美元.

周二的跌势可能使美国原油期货"测试77.28美元至100.42美元升势的61.8%回档位86.12美元,且可能跌至该水平之下,"行业通讯EnergyOverview总编辑Michael Fitzpatrick写道.

美国成品油期货延续多天来的跌势,近月RBOB汽油期货RBc1连跌第九天.该合约跌4.25美分,结算价报每加仑2.6050美元,较10月10日结算价2.9593美元低35.43美分.

近月取暖油合约HOc1 HOX2连跌第八天,下滑3.33美分,结算价报每加仑3.0434美元,较10月11日结算价每加仑3.2571美元低21.37美分.

路透访问分析师的调查显示,预期上周美国原油和汽油库存可能上升,也令油价承压.

但调查预期,上周美国馏分油库存将减少.

2030 GMT,美国石油协会(API)公布的数据显示,上周原油库存增加31.3万桶,汽油库存增加18.1万桶,馏分油库存减少89万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 86.67 -1.98 -2.2% 85.69 89.29 295,511 23,964

1月原油 87.23 -1.95 -2.2% 86.28 89.80 61,564 275,720

11月RBOB汽油 2.6050 -0.0425 -1.6% 2.5690 2.6585 26,520 28,435

12月RBOB汽油 2.5911 -0.0437 -1.7% 2.5675 2.6460 57,293 41,699

11月取暖油 3.0434 -0.0333 -1.1% 3.0193 3.084 34,510 46,745

12月取暖油 3.0308 -0.0360 -1.2% 3.0111 3.0754 81,751 86,603

ICE合约

12月布兰特 108.25 -1.19 -1.1% 107.31 109.80 243,066 218,731

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 503,506 479,849 553,390 1,580,421 -2,377

汽油 149,829 108,323 151,416 289,050 937

取暖油 208,374 220,144 160,591 312,645 -5,833(完)