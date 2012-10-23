〔加拿大汇市〕加元兑美元持稳,央行升息言论令加元表现优于其他货币

路透多伦多10月23日电---加元兑美元周二持稳,表现优于其他主要货币,此前加拿大央行较多提及升息,令市场意外.
加拿大央行重申了多数鹰派措辞,尽管升息的时间表仍不太明确,但这已经令加拿大在主要经济体中独树一帜.
央行发布声明后,加元/美元CAD=D4从0.9970加元升至0.9901加元或1.0099美元.
加元兑美元收报0.9927加元或1.0074美元,周一收报0.9926加元或1.0075美元.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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