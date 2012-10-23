版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 24日 星期三 05:36 BJT

〔加拿大股市〕大跌,因美国企业财测低迷且西班牙五个地区评等遭下调

路透多伦多10月23日电---加拿大股市主要股指周二一度下跌最多2%,因美国企业公布悲观的财测及西班牙五个地区的评级被下调,令资源股和金融股大跌,且重燃对全球经济的忧虑.

能源股下跌1.97%.Suncor Energy (SU.TO)下挫2.16%,Canadian Natural Resources (CNQ.TO)大跌3.7%.

金融股跌1.3%,和美国的银行股一起下滑.

杜邦(DD.N), 3M (MMM.N)和联合技术(UTX.N)等大型美国企业的获利前景疲弱,燃点了对美国经济体质的忧虑.美国是加拿大最大的贸易伙伴.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE跌177.70点,或1.43%,收报12,225.84点,稍早一度最多跌2.12%,至12,141.19点.

10大类股全军覆没,其中一半跌幅达1%或以上.但成交不旺,因不确定性令投资人离场观望.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐