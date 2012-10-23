〔加拿大股市〕大跌,因美国企业财测低迷且西班牙五个地区评等遭下调

路透多伦多10月23日电---加拿大股市主要股指周二一度下跌最多2%,因美国企业公布悲观的财测及西班牙五个地区的评级被下调,令资源股和金融股大跌,且重燃对全球经济的忧虑.
能源股下跌1.97%.Suncor Energy (SU.TO)下挫2.16%,Canadian Natural Resources (CNQ.TO)大跌3.7%.
金融股跌1.3%,和美国的银行股一起下滑.
杜邦(DD.N), 3M (MMM.N)和联合技术(UTX.N)等大型美国企业的获利前景疲弱,燃点了对美国经济体质的忧虑.美国是加拿大最大的贸易伙伴.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE跌177.70点,或1.43%,收报12,225.84点,稍早一度最多跌2.12%,至12,141.19点.
10大类股全军覆没,其中一半跌幅达1%或以上.但成交不旺,因不确定性令投资人离场观望.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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