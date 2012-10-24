版本:
中国
债券 | 2012年 10月 24日 星期三 22:47 BJT

〔标题新闻〕欧洲央行总裁德拉吉称国际贷款方评估希腊实施撙节举措上有进展,但尚未决定

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB4E7I6004]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐