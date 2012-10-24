〔欧洲汇市〕英镑兑欧元上涨,英国数据将是英镑进一步上升的关键

* 市场焦点放在周四将公布的英国第三季GDP数据
* 欧元区数据疲弱令欧元/英镑承压
* 英国央行总裁金恩的讲话令推出更多QE的疑虑加重
路透伦敦10月24日电---英镑兑欧元周三触及一周高位,兑美元攀升,此前欧洲数据令人失望,市场认为英镑进一步上涨将取决于周四出炉的经济增长数据.
欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.6%,至0.8085英镑,远低于200日移动均线切入位0.8108英镑,且为欧元进一步下跌开启大门.短期支持位料在10月16日低位0.8055英镑附近.
欧元兑美元下跌,此前欧洲公布低迷的数据引发市场担忧欧元区经济前景正在恶化.
推动英镑的下一个因素可能是周四公布的英国GDP数据初值,市场预期英国第三季经济成长0.6%,之前连续三季萎缩.
英镑兑美元GBP=D4升0.5%,至1.6023美元,从周二触及1.5914的六周低位反弹,尽管在英国GDP数据公布前,投资人对大举买入英镑持谨慎态度.
如果GDP数据疲弱,将施压英国央行,促使其在未来几个月再次放宽政策,市场认为央行总裁金恩周二的讲话暗示,英国央行决策者尚未就在11月会议上进一步放宽政策达成共识.这扶助推高英镑.
金恩称,货币政策委员会对进一步实施量化宽松进行了"长期且认真的考量",[ID:nSB2063729]他的讲话使市场对货币政策委员会更明确支持推出更多刺激举措的预期减弱.
如果英国GDP数据强劲,可能降低推出更多量化宽松政策的机率.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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