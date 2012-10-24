〔金属期市〕期铜收盘接近六周低点,因美元走强及欧元区数据疲弱

* 汇丰中国10月制造业PMI触及三个月高位

* 市场静待美联储1815GMT发布货币政策声明

路透伦敦10月24日电---期铜周三收在近六周低点,因美元上涨,且投资人人气受到疲弱的欧元区数据打压,但全球最大的金属消费国中国的经济复苏迹象限制了跌幅.

在美国联邦储备理事会(FED,美联储)1815GMT发布货币政策声明前,投资人也表现谨慎.

汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽连续12个月处于荣枯分水岭下方,但受新订单等的推动,较上月大力回升,这是继三季度国内生产总值(GDP)等数据略胜预期后,又一指标显示政府"稳增长"的政策开始逐步显效,经济渐趋稳定.[ID:nSB2062957]

但周三公布的调查显示,10月欧元区企业经历了该地区逾三年前摆脱衰退以来最糟的月份,企业被迫加大裁员以降低成本.[ID:nSB2064629]

另外调查显示,由于工厂订单和出口需求双双下滑,德国10月民间部门第六个月萎缩,这表明德国经济在2012年下半年陷入衰退.德国10月综合采购经理人指数(PMI)初值降至48.1,仍低于50荣枯分水岭.德国9月综合PMI终值为49.2.[ID:nSB2064627]

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,817美元,周二收报7,831美元,周二触及低位7,807.75美元,为六周最低.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2跌0.15美分,报每磅3.5680美元,盘中交投区间为3.5475-3.5975美元.

"我认为不应对中国需求复苏抱太大期望,因政府正在换届阶段.而且在LME周后许多投资人对金属市场持中性态度."法国兴业银行分析师Robin Bhar表示.

今日稍后,美联储将结束为期两日的货币政策会议,分析师预计美联储不会采取新的放宽货币政策措施,反而将评估上月重大举措的效果.

德国公布的数据意外疲弱,令投资人担心欧元区最大经济体可能正步入衰退后,欧元兑美元下滑.

未来几个月,市场人士还将关注中国当局是否会实施可能影响金属需求的新政策.中国领导层将在11月8日召开的十八大上换届.

上海期货交易所现货铜价格较近月期铜SCFc1价格贴水高达200元人民币,高于上一交易日,这是需求疲弱的迹象.

中国9月铜进口按年跳升6.93%,但升幅主要是因去年订单付运到货,而不是需求改善.

三个月期铅CMPB3收报2,008美元,稍早触及9月初来最低的2,006美元,周二收报2,023美元,LME铅库存减少1,575吨,至310,975吨.

三个月期锌CMZN3由每吨1,847美元升至1,855美元.三个月期锡CMSN3收报20,275美元,周二收报20,255美元.三个月期镍CMNI3由16,355美元升至16,390美元,三个月期铝CMAL3收报1,938.50美元,盘中触及9月初来最低的1,925美元,周二收报1,947美元.

以下为1613 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 355.60 -1.35 -0.38 344.75 3.15

LME期铝 1939.50 -7.50 -0.39 2020.00 -3.99

LME期铜 7836.25 5.25 +0.07 7600.00 3.11

LME期铅 2012.00 -11.00 -0.54 2034.00 -1.08

LME期镍 16394.00 39.00 +0.24 18650.00 -12.10

LME期锡 20290.00 35.00 +0.17 19200.00 5.68

LME期锌 1856.25 9.25 +0.50 1845.00 0.61

上海期铝 15420.00 30.00 +0.19 15845.00 -2.68

上海期铜 57500.00 220.00 +0.38 55360.00 3.87

上海期锌 14880.00 95.00 +0.64 14795.00 0.57

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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