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债券 | 2012年 10月 25日 星期四 01:07 BJT

〔欧元债市〕德债上扬,因低迷数据且公债标售需求强劲

* 德债上扬,因IFO景气指数和欧元区PMI数据低迷

* 德国标售33亿欧元10年期公债,需求良好

* 对西班牙求助时机的疑问犹存

路透伦敦10月24日电---德债周三上扬,因数据显示欧元区经济滑坡看似在加剧,支撑对10年期德债标售的需求.

一项调查显示,10月区内企业遭遇自三年多以前的衰退中复苏后表现最差的一个月.德国的IFO经济研究院也表示,该国10月企业景气恶化.

数据使德国33亿欧元10年期公债标售的环境更加有利,之前穆迪调降西班牙五个地区的评等,引发对避险资产的需求.

周三标售的投标倍数为1.5倍,今年进行的前几轮标售的均值为1.37.

德债期货FGBLc1收报140.47,日内上扬12个跳动点,稍早走低.

希腊传来的消息好坏参半,使市场走势震荡.

希腊财长周三表示,国际贷款人已同意给该国更多的时间落实撙节举措,但欧盟主要官员淡化了希腊财长的说法.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB回落5.1%,报5.59%.本周累积攀升约20个基点.

欧洲央行承诺,如果西班牙求助,将购买该国公债,这使投资者很难建立卖出西班牙公债的头寸.但部分分析师称,如果西班牙迟迟不要求救助,市场可能开始测试西班牙和欧洲央行的决心.

两年期西班牙公债收益率ES2YT=TWEB尾盘报3.03%,五年期公债收益率ES5YT=TWEB报4.43%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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