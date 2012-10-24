更正:〔欧洲股市〕结束三日连跌收涨,受助于中国数据和科技股涨势

(更正:内文第三段指数收盘点位"1,095.16点"原文有误,应为"1,093.71点")

* FTSEurofirst 300指数上涨0.5%,结束三日连跌

* 思爱普公布强劲业绩,领升科技股

* 中国数据提振材料股和油股

路透伦敦10月24日电---欧洲股市周三结束三日连跌收涨,因令人鼓舞的中国数据推动油股和矿业股反弹,强劲的业绩也提振科技股.

全球最大的企业软件生产商思爱普(SAPG.DE)急升4.6%,领涨科技股,之前该公司公布的季度业绩超预期,芯片生产商ARM Holdings ARM.L周二也公布强劲的业绩.

这两只股票是泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3中涨幅居前的成份股,该指数收涨0.5%,报1,093.71点,成交量较90日均值高出9%.

该指数过去三日累积下跌2.8%,当时欧美企业公布的消息更为负面.

"股市波动主要受微观因素驱动,"Crossbridge Capital的投资部主管Manish Singh表示.

"一旦下一波利好的企业获利公布,上述跌势通常会逆转."

周三能源.SXEP和基础资源股.SXPP分别升1%和0.7%,之前中国公布的制造业数据暗示该国经济复苏力道增强.中国是全球第二大经济体,也是全球最大原材料消费国.

英国富时100指数.FTSE上扬0.12%,报5,804.78点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.27%,报7,192.85点,法国CAC-40指数.FCHI收涨0.59%,报3,426.49点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI