〔纽约期市〕ICE可可期货大跌4%,原糖触及三周低位后反弹收高

路透纽约/伦敦10月24日电---可可期货周三大跌4%,录得逾三个月最差表现,此前自动卖单被触发,而伦敦和纽约市场看似开始重拾下档趋势.

洲际交易所(ICE)原糖期货经历波动交投后变动不大,盘中一度触及三周低点.咖啡期货则与其它商品一并收低,因美元走强给以该货币计价的市场带来压力.交易商关注有关德国经济持续下滑的迹象.

汤森路透-Jefferies CRB商品指数.TRJCRB下跌约0.8%至两个半月低点.

可可期货盘中稍晚时大幅下挫,未能延续近期涨势.合约在跌穿关键水准后触发了停损卖单.

ICE-12月可可期货CCc1结算价重挫99美元,或4%,报每吨2,399美元,周一时曾触及9月末以来最高水准2,526美元.在2,450美元下方的停损卖单时触发,盘中低点在2,389美元.合约在100日移动均线2,387美元附近寻得支撑.这是今日CRB指数19种商品中表现最差的一支.

伦敦3月可可期货LCCZ2收低64英镑,或3.9%,报每吨1,559英镑,之前跌穿100日移动均线切入位1,571英镑.

"这是技术性下跌.基本面也没有什么能将市场推高的因素."Atlantic Capital Advisors交易主管Nick Gentile在提及今日可可疲软表现时称.

西非主要作物季节已在本月稍早展开,交易商们亦关注该地区可可供给,特别是主要生产国象牙海岸(科特迪瓦)的重要变革.

糖期货交投震荡,但价格几无变动,市场对最大蔗糖种植国巴西的数据无甚反应,该数据和市场预估一致.

ICE-3月原糖期货SBc1收高0.03美分,报每磅19.68美分,较早时曾跌至三周低点19.45美分.

伦敦12月白糖期货LSUc1收升3.70美元,或0.7%,报每吨545.70美元.

阿拉比卡咖啡期货12月合约KCc1下滑1.05美分,或0.7%,报每磅1.5980美元.上周合约曾触及9月6日迄今最低水准1.5715美元.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCF3收低1美元,报每吨2,057美元.(完)