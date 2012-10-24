〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连升三日,因现货市场坚挺

路透10月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连升第三日,触及三周高位,交易商称因美国大豆和豆粕现货市场坚挺,且出口需求持续强劲.

指标CBOT-11月大豆合约SX2升17-1/4美分,报每蒲式耳15.70-1/2美元.结算价高于100日移动均线切入位,为两周首见.

12月豆粕合约SMc1收高5.7美元,报每短吨481.9美元,盘中触及三周高位.12月豆油合约BOc1收高0.52美分,报每磅51.84美分,但在周二交投区间内.

美国农业部证实出口10.5万吨美国大豆,2012/13年度付运,目的地不祥.

分析师预计美国农业部周四将公布最近一周出口销售美国大豆65-85万吨.

汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽连续12个月处于荣枯分水岭下方,但受新订单等的推动,较上月大力回升,这是继三季度国内生产总值(GDP)等数据略胜预期后,又一指标显示政府"稳增长"的政策开始逐步显效,经济渐趋稳定.[ID:nSB2062957]

南美明年年初大豆丰产的预期限制了CBOT大豆和豆粕远月合约的升幅.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为265,302口,豆粕期货为56,508口,豆油期货为61,742口.

以下为CBOT农产品期货在1920 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 754.50 -1.50 -0.2% 16.7%

CBOT大豆Sc1 1570.50 17.25 1.1% 31.0%

CBOT豆粕SMc1 481.90 5.70 1.2% 55.8%

CBOT豆油BOc1 51.84 0.52 1.0% -0.5%

CBOT小麦Wc1 884.00 15.25 1.8% 35.4%

CBOT稻米RRc1 1505.50 7.50 0.5% 3.1%

EU小麦BL2H0 266.75 3.50 1.3% 31.7%

NYMEX原油期货CLc1 85.66 -1.01 -1.2% -13.3%

道琼工业指数.DJI 13,080 -22 -0.2% 7.1%

现货金XAU= 1701.60 -6.49 -0.4% 8.8%

欧元/美元EUR= 1.2967 -0.0018 -0.1% 0.2%

美元指数.DXY 79.9500 -0.0260 0.0% -0.3%

波罗的海

干散货指数.BADI 1088 -21 -1.9% -37.4%

--------------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]