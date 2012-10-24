〔全球金市〕金价跌向每盎司1,700美元,美联储货币政策声明没有意外

* 美联储重申将在就业市场改善前保持刺激措施的承诺

* 通缩忧虑打压金价,尽管美联储购债

* 金价回吐稍早因中国经济数据带动的涨幅

路透纽约10月24日电---金价周三跌至略高于每盎司1,700美元水平,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)坚持了在就业市场改善前维持刺激经济成长措施的计划,但政策声明没有意外.

美联储还重申维持近零利率直至2015年中、并在经济复苏增强后继续支撑经济成长的承诺.联储对9月宣布的以每月400亿美元进度购买抵押贷款支持债券(MBS)以拉低利率的计划未做调整.[FED-CMN]

金价盘中一度跌穿1,700美元,本周金价受到对美国经济放缓的忧虑打压已经下挫1.5%.

管理2.15亿美元资产的TEAM Financial Asset Management投资组合经理人James Dailey表示,即便美联储最新一轮购买抵押贷款支持债券计划会在长期支撑金价,但美联储无法消除全球通缩的风险.

1940 GMT,现货金XAU=跌0.3%,报每盎司1,703.20美元,盘中低见1,698.70美元,为9月7日来首见.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2结算价跌7.80美元,报1,701.60美元,路透初步数据显示,成交量较其30日均值低20%.

汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽连续12个月处于荣枯分水岭下方,但受新订单等的推动,较上月大力回升,这是继三季度国内生产总值(GDP)等数据略胜预期后,又一指标显示政府"稳增长"的政策开始逐步显效,经济渐趋稳定.[ID:nSB2062957]数据公布后,金价一度上涨.

现货银XAG=攀升0.4%,报每盎司31.78美元.

本周在美国一众企业公布的财报令人失望后,投资人担心经济放缓,金价和其他贵金属价格承压.

现货铂金XPT=下滑0.7%,报1,556.99美元,现货钯金XPD=小涨0.3%,至592.75美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1701.60 -7.80 -0.5 1698.70 1715.20 125,490

COMEX白银期货 SIN2 31.62 -0.173 -0.5 31.535 32.055 36,406

COMEX铂金期货 PLN2 1562.70 -12.90 -0.8 1553.50 1586.10 9,058

COMEX钯金期货 PAU2 592.75 -1.10 -0.2 587.65 602.90 4,094

现货金 XAU= 1703.20 -4.89 -0.3 1699.40 1714.06

现货银 XAG= 31.780 0.120 0.4 31.560 32.020

现货铂金 XPT= 1556.99 -11.50 -0.7 1556.50 1578.50

现货钯金 XPD= 592.75 1.55 0.3 590.27 601.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李军;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=