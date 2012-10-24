〔美国股市〕小跌,因企业季报不佳且美联储按兵不动

* 道指收低0.19%,标普500指数下滑0.31%,Nasdaq指数收低0.29%

* 美联储称将继续购买抵押贷款支持债券

* 波音发布业绩后下滑,陶氏化学宣布裁员后跳升

* 新屋销售触及近两年半高位,地产股表现亮丽

路透纽约10月24日电---美国股市周三连续第二天收跌,因投资人对另一批企业季报不佳感到沮丧,美国联邦储备理事会(美联储,FED)则坚持其经济刺激计划.[FED-CMN]

标普500指数在过去五个交易日大跌3.6%,受大型跨国企业财测疲弱及营收不及预期拖累.该指数较9月14日触及的收盘高位1,465.77点已回落3.9%.

尽管波音(BA.N)发布较为乐观财测,但该股午后也未能抵住大盘跌势影响,收低0.2%,报72.71美元.

美联储表示,将继续每月购买400亿美元抵押支持债券,以压低利率.将坚持其经济刺激计划直至就业市场改善,并重申将在2015年中之前保持近零利率的承诺.

"失业率还是那样高,新就业极少,美联储仍处于防守,"RBC Wealth Management金融顾问Allan Flader表示,"如果美联储很快转往中性立场,我会感到意外.就业需要出现更可信的增长,目前还没有出现."

美联储在9月13日推出第三轮量化宽松政策(QE3).

道琼工业指数.DJI收跌25.19点,或0.19%,至13,077.34点;标准普尔500指数.SPX收挫4.36点,或0.31%,至1,408.75点.Nasdaq指数.IXIC下跌8.77点,或0.29%,至2,981.70点.

美国最大的化工生产商陶氏化学(DOW.N)周二晚宣布裁员5%,并关闭20家工厂以应对全球经济放缓.该股跳升4.7%,报29.88美元.

Facebook Inc (FB.O)暴涨19.1%,报23.23美元,昨日该公司公布的季报显示移动广告营收意外大增.

电影租赁公司Netflix (NFLX.O)在下调用户预估后股价暴跌11.9%,报60.12美元.数据存储设备生产商EMC Corp EMC.N下调全年财测后股价收低0.9%,报24.46美元.

根据汤森路透数据,在已公布业绩的企业中仅38.2%营收优于预期,远低于62%的均值.

房屋建筑类股今日表现亮丽,地产股指数.HGX上扬0.7%,PulteGroup (PHM.N)收高0.8%.报17.45美元.

美国商务部周三公布,9月新屋销售较上月上升5.7%,年率为38.9万户,为2010年4月来最高,进一步显示楼市复苏继续改善.[US-ECI-CMN](完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.............[.LCN] 德法股市报导.................[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI