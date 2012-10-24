〔加拿大汇市〕加元兑美元回落,因近期升息的迫切性降低

路透多伦多10月24日电---加元兑美元周三下跌,此前加拿大央行总裁的讲话显示近期升息的迫切性降低.
加拿大央行总裁卡尼在记者会上表示,下调第三季经济成长预估,且指出经济中的闲置产能增加,他的讲话令加元跌至日内低位.
交易商对加拿大央行周二在利率声明中保持升息倾向感到欣慰,令加元在周三稍早升至上周五来的最高水准.
加拿大央行收紧政策的立场,和美国联邦储备理事会(美联储,FED)和其他主要发达经济体放宽政策的举措形成鲜明对照.
周三公布的一份路透调查显示,大部份加拿大一级交易商仍预期,加拿大央行在明年底或2014年前将不会升息.
加元兑美元CAD=D4收报0.9949加元或1.0051美元,周二收报0.9927加元或1.0074美元.盘中,加元一度跌至日内低位0.9959加元,或1.0041美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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