〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.267%,投标倍数为2.56

国泰君安期货：郑糖已步入慢牛阶段，高位追涨须谨慎

近期白糖价格之所以维持在较窄区间内波动，主要是市场没有新的驱动力。目前的白糖市场非常理性，白糖期货主力合约价格徘徊在50%进口关税下的配额外进口成本附近，并没有出现更多的升水。