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货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 01:05 BJT

〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.267%,投标倍数为2.56

路透华盛顿10月25日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.267%

中值 1.227%

低值 1.160%

价格/得标

价格 99.886468

高值得标比率 15.85%

投标倍数 2.56

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,049,700

总投标 74,209,799,700

竞争性投标得标 28,942,450,000

非竞争性投标得标 7,599,700

FED附加 0

初级市场交易商投标 53,105,000,000

初级市场交易商得标 12,653,250,000

直接投标 9,568,000,000

直接投标得标 5,220,000,000

间接投标 11,479,200,000

间接投标得标 11,069,200,000

发行细节

发行日 2012/10/31

到期日 2019/10/31

CUSIP码 912828TV2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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