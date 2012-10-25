〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.267%,投标倍数为2.56

国泰君安期货：郑糖已步入慢牛阶段，高位追涨须谨慎
近期白糖价格之所以维持在较窄区间内波动，主要是市场没有新的驱动力。目前的白糖市场非常理性，白糖期货主力合约价格徘徊在50%进口关税下的配额外进口成本附近，并没有出现更多的升水。
路透华盛顿10月25日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 1.267%
中值 1.227%
低值 1.160%
价格/得标
价格 99.886468
高值得标比率 15.85%
投标倍数 2.56
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 29,000,049,700
总投标 74,209,799,700
竞争性投标得标 28,942,450,000
非竞争性投标得标 7,599,700
FED附加 0
初级市场交易商投标 53,105,000,000
初级市场交易商得标 12,653,250,000
直接投标 9,568,000,000
直接投标得标 5,220,000,000
间接投标 11,479,200,000
间接投标得标 11,069,200,000
发行细节
发行日 2012/10/31
到期日 2019/10/31
CUSIP码 912828TV2
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
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