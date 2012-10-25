〔欧洲汇市〕英镑上扬,因GDP数据强劲削弱更多QE的前景

* 英镑/欧元触及两周高位

* 英国第三季GDP初值较前季增长1.0%,远优于预期

* 数据强劲,令英国央行推出更多货币宽松举措的预期蒙尘

* 英镑涨势料受限,因英国未来面临困难

路透伦敦10月25日电---英镑/欧元周四升至两周高位,因英国公布第三季经济增长强于预期,降低了英国央行推出更多量化宽松政策的前景.

不过,分析师警告英镑的涨势可能昙花一现,除非未来数据显示英国第四季和以后的经济增长步伐持续强劲.

周四公布的官方数据显示,英国第三季国内生产总值(GDP)初值较前季增长1.0%,录得五年来最强劲季度成长,路透调查预估为增长0.6%.[ID:nSB2067957][ID:nSB2067031]

这驱使欧元/英镑EURGBP=D4跌至10月11日来最低的0.8031英镑.欧元跌穿0.8023英镑的话,将录得三周低位.

英镑/美元GBP=D4攀升0.6%,至1.6144美元的一周高位,迫近上周高点1.6178,延续从本周稍早触及1.60美元下方后反弹之势.

此轮升势扶助英镑兑一篮子货币=GBP升至84.1的三周高位.

英国数据和周三出炉的欧洲经济活动数据疲弱形成对照,后者显示欧元区面临的困难正加剧.

不过投资人仍忧虑英国经济脆弱,英国容受欧元区问题影响,欧元区是英国最大的贸易伙伴.

因此,多数分析师预期英镑升向1.63美元和其今年峰值1.6310美元将困难重重.

英国GDP数据跳升主要是受暂时性因素带动,包括伦敦奥运会提振英国经济.

加拿大皇家银行高级汇市策略师Elsa Lignos认为,GDP数据有被下修的风险.

英国财政大臣欧思邦表示,GDP数据显示经济正在改善,但他警告未来英国仍面临挑战.

市场将密切关注下周公布的10月制造业PMI数据,寻找英国经济体质的线索.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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