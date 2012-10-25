〔英国债市〕英债触及一个月低点,因英国GDP意外强劲打压追加QE押注

路透伦敦10月25日电---英国政府公债周四挫至逾一个月低点,此前英国公布的国内生产总值(GDP)数据意外强劲,令英国央行实施新一轮刺激措施的机率降低.

英国公布7-9月当季GDP增长1.0%,部分因伦敦奥运会等异常因素.

12月英债期货FLGZ2收低59个跳动点,报118.48,稍早跌至118.15,为9月17日来最低.可比德债期货FGBLZ2跌8个跳动点.

GDP数据公布后,多位分析师调整对央行追加刺激措施的预估,称在目前500亿英镑量化宽松政策(QE)于11月结束后,央行可能至少会暂停一下.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周四被引述称,英国经济并未步入实质衰退,他并指出英国央行贷款融资计划显示出可喜迹象.[ID:nSB2067703]

报纸周四援引英国央行副总裁宾恩的话称,英国经济已渡过最糟阶段,增长应在加速.[ID:nSB2067671]

10年期英债收益率GB10YT=RR上涨7个基点,报1.919%,较可比德债收益率利差走阔4个基点,至33个基点.

周五,英债投资人可能将从德国消费者信心数据和美国GDP数据中寻找交投指引.(完)

--编译 李军;审校 母红

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