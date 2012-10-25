〔金属期市〕期铜持稳,因中美经济数据抵消美元强劲的影响

中原期货：大连棕榈油后市延续调整概率大，郑棉维持区间波动
棕榈1705合约自去年12月下旬见顶以来，振荡走弱，期价于2月17日跌破长达33个交易日的振荡区间下沿，呈现破位下行格局。技术指标上，120日长期均线对期价形成反压。成交持仓持续减少预示交投清淡，强势反弹概率较小。月线图上，2月中阴线跌破1月的十字线，后市延续调整概率大。操作上，依托半年线防守，轻仓参与空单，下方支撑5600点附近。
* 明年前难见买兴增强
* 欧盟经济衰退可能较预期严重
* 美国上周初请失业金人数减少2.3万
路透伦敦10月25日电---期铜周四持稳,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)刺激经济成长的决心以及美国和中国公布的经济数据令人鼓舞,抵消了美元上涨的拖累.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,815美元,周三收报7,817美元.
盘中稍早,期铜一度跌至9月初来最低的7,788.75美元,本周势将下滑2%,为连跌第三周.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2跌1.75美分,报每磅3.5505美元,盘中交投区间为3.5380-3.5905美元.
美联储周三表示将坚持落实经济刺激计划,直至就业市场改善,同时承认经济的一些领域有所改善.美联储表示,将继续每月购买400亿美元抵押支持债券,以压低利率,并刺激经济复苏增强.联储在声明中还重申将在2015年中前保持近零利率的承诺.[ID:nSB2066309]这提振了市场人气.
美国周四公布的数据显示,上周初请失业金人数减少,显示就业市场正在复苏,而9月耐久财订单也大幅增加.
楼市数据方面,全美不动产协会(NAR)公布,9月成屋待完成销售指数较上月增长0.3%,至99.5,预估增长2.1%,但该数据仍显示楼市基调改善.[US-ECI-CMN]
不过金属价格升势被美元走强所抵消.
汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽连续12个月处于荣枯分水岭下方,但受新订单等的推动,较上月大力回升,这是继三季度国内生产总值(GDP)等数据略胜预期后,又一指标显示政府"稳增长"的政策开始逐步显效,经济渐趋稳定.[ID:nSB2062957]
印尼最大的锡矿PT Timah(TINS.JK)预计其今年精炼锡产量下滑约21%,至3万吨,该消息扶助提振三个月期锡CMSN3升至20,400美元,周三收报20,275美元.
三个月期铝CMAL3收报1,939美元,周三收报1,938.50美元,三个月期铅CMPB3收报2,005美元,周三收报2,008美元,稍早触及9月初来最低的2,002.75美元.
三个月期锌CMZN3由每吨1,855美元跌至1,838美元.三个月期镍CMNI3由16,390美元跌至16,125美元,为9月初来最低水准.
以下为1626 GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 355.25 -1.55 -0.43 344.75 3.05
LME期铝 1940.50 2.00 +0.10 2020.00 -3.94
LME期铜 7824.75 7.75 +0.10 7600.00 2.96
LME期铅 2010.50 2.50 +0.12 2034.00 -1.16
LME期镍 16193.00 -197.00 -1.20 18650.00 -13.17
LME期锡 20400.00 125.00 +0.62 19200.00 6.25
LME期锌 1843.00 -12.00 -0.65 1845.00 -0.11
上海期铝 15375.00 -45.00 -0.29 15845.00 -2.97
上海期铜 57230.00 -270.00 -0.47 55360.00 3.38
上海期锌 14860.00 -20.00 -0.13 14795.00 0.44
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 李军;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
棕榈1705合约自去年12月下旬见顶以来，振荡走弱，期价于2月17日跌破长达33个交易日的振荡区间下沿，呈现破位下行格局。技术指标上，120日长期均线对期价形成反压。成交持仓持续减少预示交投清淡，强势反弹概率较小。月线图上，2月中阴线跌破1月的十字线，后市延续调整概率大。操作上，依托半年线防守，轻仓参与空单，下方支撑5600点附近。
路透台北3月3日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期3,408亿台币。
路透上海3月3日 - 中国内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行等最新公布2017年同业存单 发行计划，至此，已有405家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模145,154.5亿元人民 币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行