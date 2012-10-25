〔金属期市〕期铜持稳,因中美经济数据抵消美元强劲的影响

* 明年前难见买兴增强

* 欧盟经济衰退可能较预期严重

* 美国上周初请失业金人数减少2.3万

路透伦敦10月25日电---期铜周四持稳,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)刺激经济成长的决心以及美国和中国公布的经济数据令人鼓舞,抵消了美元上涨的拖累.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,815美元,周三收报7,817美元.

盘中稍早,期铜一度跌至9月初来最低的7,788.75美元,本周势将下滑2%,为连跌第三周.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2跌1.75美分,报每磅3.5505美元,盘中交投区间为3.5380-3.5905美元.

美联储周三表示将坚持落实经济刺激计划,直至就业市场改善,同时承认经济的一些领域有所改善.美联储表示,将继续每月购买400亿美元抵押支持债券,以压低利率,并刺激经济复苏增强.联储在声明中还重申将在2015年中前保持近零利率的承诺.[ID:nSB2066309]这提振了市场人气.

美国周四公布的数据显示,上周初请失业金人数减少,显示就业市场正在复苏,而9月耐久财订单也大幅增加.

楼市数据方面,全美不动产协会(NAR)公布,9月成屋待完成销售指数较上月增长0.3%,至99.5,预估增长2.1%,但该数据仍显示楼市基调改善.[US-ECI-CMN]

不过金属价格升势被美元走强所抵消.

汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽连续12个月处于荣枯分水岭下方,但受新订单等的推动,较上月大力回升,这是继三季度国内生产总值(GDP)等数据略胜预期后,又一指标显示政府"稳增长"的政策开始逐步显效,经济渐趋稳定.[ID:nSB2062957]

印尼最大的锡矿PT Timah(TINS.JK)预计其今年精炼锡产量下滑约21%,至3万吨,该消息扶助提振三个月期锡CMSN3升至20,400美元,周三收报20,275美元.

三个月期铝CMAL3收报1,939美元,周三收报1,938.50美元,三个月期铅CMPB3收报2,005美元,周三收报2,008美元,稍早触及9月初来最低的2,002.75美元.

三个月期锌CMZN3由每吨1,855美元跌至1,838美元.三个月期镍CMNI3由16,390美元跌至16,125美元,为9月初来最低水准.

以下为1626 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 355.25 -1.55 -0.43 344.75 3.05

LME期铝 1940.50 2.00 +0.10 2020.00 -3.94

LME期铜 7824.75 7.75 +0.10 7600.00 2.96

LME期铅 2010.50 2.50 +0.12 2034.00 -1.16

LME期镍 16193.00 -197.00 -1.20 18650.00 -13.17

LME期锡 20400.00 125.00 +0.62 19200.00 6.25

LME期锌 1843.00 -12.00 -0.65 1845.00 -0.11

上海期铝 15375.00 -45.00 -0.29 15845.00 -2.97

上海期铜 57230.00 -270.00 -0.47 55360.00 3.38

上海期锌 14860.00 -20.00 -0.13 14795.00 0.44

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 母红

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