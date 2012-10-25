〔欧洲股市〕收涨,受赛诺菲和联合利华乐观财测带动

* FTSEurofirst 300指数上涨0.2%至1,095.90点

* Euro STOXX 50指数跌0.3%,至2,483.43点

* 部份交易商仍忧虑欧债危机

* 赛诺菲和联合利华发布财测乐观

路透伦敦10月25日电---欧洲股市周四收涨,受药商赛诺菲(SASY.PA)和消费品集团联合利华(ULVR.L)发布乐观财测带动,但部分交易商认为,对欧元区的担忧将限制股市进一步上行.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.2%,报1,095.90点.但欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50 指数.STOXX50E却回落0.3%,报2,483.43点,因金融股走低.

赛诺菲上扬1.4%,对FTSEurofirst 300指数的贡献最大,之前该公司预计2012年获利降幅将小于预期.

KBL Switzerland的首席投资长Philippe Carette看好诸如医疗保健等"防御型"类股,认为这些板块在经济滑坡期间有较强的抗跌性.由于对欧元区和西班牙债务危机的担忧犹存,应关注这类股票.

"总得来说,我怀疑市场可能会出现一定幅度的回调.我未看到解决西班牙问题的明确迹象.西班牙银行系统的坏账规模巨大,"他说.

英国富时100指数.FTSE基本持平,报5,805.05点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.1%,报7,200.23点,法国CAC-40指数.FCHI收跌0.44%,报3,411.53点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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