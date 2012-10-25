〔标题新闻〕标准普尔将法国兴业银行和法国农业信贷银行信贷评等展望从稳定下调至负面

中国保险：1月原保险保费收入8,553亿元，同比增长34.1%--保监会
路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。
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路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。
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