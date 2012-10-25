更正:〔全球金市〕金价反弹至1,700美元上方,因对经济感到乐观

(更正:内文第一段"升至17,000美元之上"译文有误,应改为"升至1,700美元之上")

* 经济信心较好,提振黄金作为对冲通胀工具的买需

* 关注下周日本央行政策会议

* 交易员留意印度节日前的季节性需求

路透纽约10月25日电---金价周四升至1,700美元之上,上日一度跌穿1,700美元,英国GDP数据初值令人鼓舞,且预期日本央行将进一步放宽货币政策,金价对此作反应.

金价上涨,此前数据显示英国在第三季录得五年来最强劲的季度成长,尽管短期因素有可能遮掩了潜在的经济转弱的状况.

"英国报告良好表明全球经济在缓慢复苏,且本周稍早看到的基金平仓的现象似乎已枯竭,"LOGIC Advisors合作伙伴Bill O'Neill说.

金价从周三触及的七周低位反弹.周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)表示将坚持落实经济刺激计划,直至就业市场改善,同时承认经济的一些领域有所改善.[ID:nSB2066309],消息令金价触及七周低位.

在1723GMT,现货金XAU=升0.6%,报每盎司1,711.30美元,从周三日内低位1,698.39美元反弹.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2结算价上涨10.50美元,报1,712.10美元,路透初步数据显示,收盘时成交量可能与30日均值持平.

对日本央行将公布更多货币刺激计划的臆测提振黄金.消息人士向路透表示,预期日本央行下周将透过买入更多资产来放宽货币政策.

现货银XAG=攀升1.2%,报每盎司32.03美元.

价格下跌也吸引新买家入市,交易员预计,在下月印度教排灯节来临前,印度的需求将增加.

假日季是婚礼举办的高峰期,黄金首饰是必不可少的新娘嫁妆.印度人认为11月下旬是结婚的黄道吉日.

官方消息方面,国际货币基金组织(IMF)数据显示,委内瑞拉和俄罗斯利用金价创历史高位的机会减持黄金.

现货铂金XPT=上涨0.5%,报1,561.75美元,现货钯金XPD=大涨1.7%,至599.70美元.

----------------------1723 GMT--------------------------

最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1712.10 10.50 0.6% 9.3%

COMEX白银期货 SIN2 32.070 0.450 1.4% 14.9%

COMEX铂金期货 PLN2 1568.60 5.90 0.4% 12.1%

COMEX钯金期货 PAU2 603.70 10.95 1.9% -8.0%

现货金 XAU= 1711.30 9.37 0.6% 9.4%

现货银 XAG= 32.03 0.37 1.2% 15.7%

现货铂金 XPT= 1561.75 7.25 0.5% 12.1%

现货钯金 XPD= 599.70 10.30 1.7% -8.1%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=