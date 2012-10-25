更正:〔全球金市〕金价反弹至1,700美元上方,因对经济感到乐观

港报财经评论：美升港整固，机遇在个股--经济日报3月3日
只是据其所构思的「1万亿美元」基建计划，实际运作起上来，会遇多少困难？另外，特朗普对外围贸易政策制定的披露，还是少，这也是可能于后市引起动荡的潜伏引爆点，这就要放长双眼睇！
(更正:内文第一段"升至17,000美元之上"译文有误,应改为"升至1,700美元之上")
* 经济信心较好,提振黄金作为对冲通胀工具的买需
* 关注下周日本央行政策会议
* 交易员留意印度节日前的季节性需求
路透纽约10月25日电---金价周四升至1,700美元之上,上日一度跌穿1,700美元,英国GDP数据初值令人鼓舞,且预期日本央行将进一步放宽货币政策,金价对此作反应.
金价上涨,此前数据显示英国在第三季录得五年来最强劲的季度成长,尽管短期因素有可能遮掩了潜在的经济转弱的状况.
"英国报告良好表明全球经济在缓慢复苏,且本周稍早看到的基金平仓的现象似乎已枯竭,"LOGIC Advisors合作伙伴Bill O'Neill说.
金价从周三触及的七周低位反弹.周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)表示将坚持落实经济刺激计划,直至就业市场改善,同时承认经济的一些领域有所改善.[ID:nSB2066309],消息令金价触及七周低位.
在1723GMT,现货金XAU=升0.6%,报每盎司1,711.30美元,从周三日内低位1,698.39美元反弹.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2结算价上涨10.50美元,报1,712.10美元,路透初步数据显示,收盘时成交量可能与30日均值持平.
对日本央行将公布更多货币刺激计划的臆测提振黄金.消息人士向路透表示,预期日本央行下周将透过买入更多资产来放宽货币政策.
现货银XAG=攀升1.2%,报每盎司32.03美元.
价格下跌也吸引新买家入市,交易员预计,在下月印度教排灯节来临前,印度的需求将增加.
假日季是婚礼举办的高峰期,黄金首饰是必不可少的新娘嫁妆.印度人认为11月下旬是结婚的黄道吉日.
官方消息方面,国际货币基金组织(IMF)数据显示,委内瑞拉和俄罗斯利用金价创历史高位的机会减持黄金.
现货铂金XPT=上涨0.5%,报1,561.75美元,现货钯金XPD=大涨1.7%,至599.70美元.
----------------------1723 GMT--------------------------
最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCQ2 1712.10 10.50 0.6% 9.3%
COMEX白银期货 SIN2 32.070 0.450 1.4% 14.9%
COMEX铂金期货 PLN2 1568.60 5.90 0.4% 12.1%
COMEX钯金期货 PAU2 603.70 10.95 1.9% -8.0%
现货金 XAU= 1711.30 9.37 0.6% 9.4%
现货银 XAG= 32.03 0.37 1.2% 15.7%
现货铂金 XPT= 1561.75 7.25 0.5% 12.1%
现货钯金 XPD= 599.70 10.30 1.7% -8.1%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
只是据其所构思的「1万亿美元」基建计划，实际运作起上来，会遇多少困难？另外，特朗普对外围贸易政策制定的披露，还是少，这也是可能于后市引起动荡的潜伏引爆点，这就要放长双眼睇！
美国1月份通胀升至近4年半高位，逼近联储局加息指标的2%。其实，周三早市美元、美债、黄金等资产都已因美国总统特朗普国会发言利好而异动，通胀数据只是锦上添花。虽然美股急升代表对经济前景睇好，但香港却是另一回事，因没有像美国的高速经济动能支援，将要「硬食」加息效应，股楼都有很大风险。
路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。