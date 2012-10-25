〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下跌,因获利了结

路透10月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌,因上日近月软红冬麦WZ2升至逾三周高位后投资人获利了结.

指标CBOT-12月合约跌穿50日和30日移动均线的关键技术支持位.

交易商说,乌克兰昨日公布11月将禁止小麦出口后,跟进买盘不多,因乌克兰的行动在意料之中.

美国农业部的周度报告显示,最新一周出口销售57.2万吨小麦,高于分析师预期的35-45万吨,且高于上周的41万吨.

Commodity Weather Group气象学家Joel Widenor说,南达科他州南部的乾燥麦田迎来的小雨和降雪进入内布拉斯加州东部.但近一半面积的大平原在作物未完全长成前很可能迎来冬季,令作物容易被冻死.

国际谷物理事会(IGC)将20121/2013年小麦产量预估下调200万吨,至6.55亿吨.

CBOT-12月小麦期货合约WZ2收低11-1/4美分,结算价报8.72-3/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为93,934口.(完)

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