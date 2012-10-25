〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下跌,因获利了结

中原期货：大连棕榈油后市延续调整概率大，郑棉维持区间波动
棕榈1705合约自去年12月下旬见顶以来，振荡走弱，期价于2月17日跌破长达33个交易日的振荡区间下沿，呈现破位下行格局。技术指标上，120日长期均线对期价形成反压。成交持仓持续减少预示交投清淡，强势反弹概率较小。月线图上，2月中阴线跌破1月的十字线，后市延续调整概率大。操作上，依托半年线防守，轻仓参与空单，下方支撑5600点附近。
路透10月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌,因上日近月软红冬麦WZ2升至逾三周高位后投资人获利了结.
指标CBOT-12月合约跌穿50日和30日移动均线的关键技术支持位.
交易商说,乌克兰昨日公布11月将禁止小麦出口后,跟进买盘不多,因乌克兰的行动在意料之中.
美国农业部的周度报告显示,最新一周出口销售57.2万吨小麦,高于分析师预期的35-45万吨,且高于上周的41万吨.
Commodity Weather Group气象学家Joel Widenor说,南达科他州南部的乾燥麦田迎来的小雨和降雪进入内布拉斯加州东部.但近一半面积的大平原在作物未完全长成前很可能迎来冬季,令作物容易被冻死.
国际谷物理事会(IGC)将20121/2013年小麦产量预估下调200万吨,至6.55亿吨.
CBOT-12月小麦期货合约WZ2收低11-1/4美分,结算价报8.72-3/4美元.
今日CBOT小麦预估成交量为93,934口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
棕榈1705合约自去年12月下旬见顶以来，振荡走弱，期价于2月17日跌破长达33个交易日的振荡区间下沿，呈现破位下行格局。技术指标上，120日长期均线对期价形成反压。成交持仓持续减少预示交投清淡，强势反弹概率较小。月线图上，2月中阴线跌破1月的十字线，后市延续调整概率大。操作上，依托半年线防守，轻仓参与空单，下方支撑5600点附近。
路透台北3月3日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期3,408亿台币。
路透上海3月3日 - 中国内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行等最新公布2017年同业存单 发行计划，至此，已有405家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模145,154.5亿元人民 币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行