版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 04:51 BJT

〔美股业绩〕苹果第四季营收符合预期,盘后暂停交易

路透旧金山10月25日电---美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周四公布的季度营收和市场预期基本一致,尽管iPad销售令人失望.

苹果盘后暂停交易.

苹果公布第四季营收上升至359.6亿美元,大致符合汤森路透I/B/E/S原本预计的营收358亿美元.

苹果公布第四季每股盈利(EPS)为8.67美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场原本预计苹果第四季EPS为8.75美元.

苹果预计2013会计年度第一季每股盈利约为11.75美元,营收约为520亿美元.

苹果称,季度毛利润率为40%,上年同期为40.3%.

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计苹果第一季EPS为15.43美元,营收为550.2亿美元.(完)

浏览苹果相关新闻,请点选[AAPL.O-CMN]

浏览其他业绩面相关新闻,请点选[RES|RESF-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐