〔美股业绩〕苹果第四季营收符合预期,盘后暂停交易

中原期货：大连棕榈油后市延续调整概率大，郑棉维持区间波动
棕榈1705合约自去年12月下旬见顶以来，振荡走弱，期价于2月17日跌破长达33个交易日的振荡区间下沿，呈现破位下行格局。技术指标上，120日长期均线对期价形成反压。成交持仓持续减少预示交投清淡，强势反弹概率较小。月线图上，2月中阴线跌破1月的十字线，后市延续调整概率大。操作上，依托半年线防守，轻仓参与空单，下方支撑5600点附近。
路透旧金山10月25日电---美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周四公布的季度营收和市场预期基本一致,尽管iPad销售令人失望.
苹果盘后暂停交易.
苹果公布第四季营收上升至359.6亿美元,大致符合汤森路透I/B/E/S原本预计的营收358亿美元.
苹果公布第四季每股盈利(EPS)为8.67美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场原本预计苹果第四季EPS为8.75美元.
苹果预计2013会计年度第一季每股盈利约为11.75美元,营收约为520亿美元.
苹果称,季度毛利润率为40%,上年同期为40.3%.
根据汤森路透I/B/E/S,市场预计苹果第一季EPS为15.43美元,营收为550.2亿美元.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
棕榈1705合约自去年12月下旬见顶以来，振荡走弱，期价于2月17日跌破长达33个交易日的振荡区间下沿，呈现破位下行格局。技术指标上，120日长期均线对期价形成反压。成交持仓持续减少预示交投清淡，强势反弹概率较小。月线图上，2月中阴线跌破1月的十字线，后市延续调整概率大。操作上，依托半年线防守，轻仓参与空单，下方支撑5600点附近。
路透台北3月3日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期3,408亿台币。
储局官员频放风本月加息，仍无阻道指突破21000点，因资金市将加息视作确认经济有力、吸引国际资金的利好因素。惟「特朗普牛市」能否持续，仍要受本月3个国内外政经因素考验。