〔美股盘后〕亚马逊盘后下挫4%,此前公布季度业绩

中原期货：大连棕榈油后市延续调整概率大，郑棉维持区间波动
棕榈1705合约自去年12月下旬见顶以来，振荡走弱，期价于2月17日跌破长达33个交易日的振荡区间下沿，呈现破位下行格局。技术指标上，120日长期均线对期价形成反压。成交持仓持续减少预示交投清淡，强势反弹概率较小。月线图上，2月中阴线跌破1月的十字线，后市延续调整概率大。操作上，依托半年线防守，轻仓参与空单，下方支撑5600点附近。
路透纽约10月25日电---网络零售商亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)股价在周四盘后交易中下挫4%,此前该公司公布了季度业绩.
亚马逊公布第三季每股亏损为0.60美元;营收增长27%,为138.1亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估亚马逊第三季每股亏损0.08美元,营收为139.2亿美元.
亚马逊预计第四季营收介乎202.5-227.5亿美元;根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估亚马逊第四季营收为227.9亿美元.(完)
--编译 李军;审校 母红
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棕榈1705合约自去年12月下旬见顶以来，振荡走弱，期价于2月17日跌破长达33个交易日的振荡区间下沿，呈现破位下行格局。技术指标上，120日长期均线对期价形成反压。成交持仓持续减少预示交投清淡，强势反弹概率较小。月线图上，2月中阴线跌破1月的十字线，后市延续调整概率大。操作上，依托半年线防守，轻仓参与空单，下方支撑5600点附近。
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储局官员频放风本月加息，仍无阻道指突破21000点，因资金市将加息视作确认经济有力、吸引国际资金的利好因素。惟「特朗普牛市」能否持续，仍要受本月3个国内外政经因素考验。