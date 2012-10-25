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市场报道 | 2012年 10月 26日 星期五 04:11 BJT

〔纽约期市〕原糖下跌但高于约三周低点,可可涨跌不一

路透纽约/伦敦10月25日电---ICE原糖期货周四小跌,徘徊在三周低位上方,因巴西收割快速及供应过剩令市场承压,而可可期货涨跌不一,因交易员关注ICE-3月/12月合约套利交易.

咖啡期货小升,交投清淡.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBc1收低0.15美分,或0.8%,报每磅19.53美分,略高于周三触及19.45美分的三周低点.

伦敦12月白糖期货LSUc1收低1.90美元,或0.3%,报每吨543.80美元.

实货需求疲弱也令价格承压.

可可期货升跌互见,但在ICE,成交放量,焦点在12月/3月合约套利交易及指数基金将在11月初展期.

ICE-12月可可期货CCc1结算价收升3美元,或0.1%,报每吨2,402美元,上日下挫逾4%后市场稍作喘息.

该合约徘徊在100日移动均线切入位2,389美元附近.

"肯定有相当数量的12月/3月展期.可能看到一些交易类型的买盘,"一美国交易员称,"人们似乎不耐烦了,不等指数基金展期."

12月/3月合约价差收报每吨10美元,从周三的14美元收窄.

伦敦3月可可期货LCCH3收低5英镑,报每吨1,554英镑,在略高于200日移动均线切入位1,535英镑寻获支持.

伦敦12月/3月合约持续有小量溢价,报2英镑,上日为4英镑.

阿拉比卡咖啡期货12月合约KCc1收高1.20美分,或0.8%,报每磅1.6100美元.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCF3收升1美元,报每吨2,058美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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