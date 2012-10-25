〔美国股市〕道琼工业指数收高0.2%,Nasdaq指数上扬0.15%

中原期货：大连棕榈油后市延续调整概率大，郑棉维持区间波动
棕榈1705合约自去年12月下旬见顶以来，振荡走弱，期价于2月17日跌破长达33个交易日的振荡区间下沿，呈现破位下行格局。技术指标上，120日长期均线对期价形成反压。成交持仓持续减少预示交投清淡，强势反弹概率较小。月线图上，2月中阴线跌破1月的十字线，后市延续调整概率大。操作上，依托半年线防守，轻仓参与空单，下方支撑5600点附近。
路透纽约10月25日电---美国股市周四小幅收涨,市况仍然平淡无奇,因忧虑企业支出疲弱,使投资人持谨慎态度.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升26.34点,或0.2%,至13,103.68点;标准普尔500指数.SPX收涨4.22点,或0.3%,至1,412.97点.Nasdaq指数.IXIC升4.42点,或0.15%,至2,986.12点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
棕榈1705合约自去年12月下旬见顶以来，振荡走弱，期价于2月17日跌破长达33个交易日的振荡区间下沿，呈现破位下行格局。技术指标上，120日长期均线对期价形成反压。成交持仓持续减少预示交投清淡，强势反弹概率较小。月线图上，2月中阴线跌破1月的十字线，后市延续调整概率大。操作上，依托半年线防守，轻仓参与空单，下方支撑5600点附近。
路透台北3月3日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期3,408亿台币。
路透上海3月3日 - 中国内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行等最新公布2017年同业存单 发行计划，至此，已有405家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模145,154.5亿元人民 币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行