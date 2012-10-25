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货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 04:19 BJT

〔美股业绩〕亚马逊第三季录得大幅净亏损,因大举支出开展业务

路透旧金山10月25日电---全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)周四公布第三季录得大幅净亏损,因该公司大举支出拓展现有业务并开发新业务.

亚马逊公布,第三季净亏损2.74亿美元,或每股亏损0.6美元,去年同期分别为净利6,300万美元,合每股盈利0.14美元.

部分亏损是因该公司对团购网站LivingSocial投资的减值支出.

该公司第三季营收增长27%,报138.1亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估亚马逊第三季每股亏损0.08美元,营收为139.2亿美元.

亚马逊预计第四季营收介乎202.5-227.5亿美元;根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估亚马逊第四季营收为227.9亿美元.

公司公布业绩后,股价盘后下挫4%.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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