〔美股业绩〕亚马逊第三季录得大幅净亏损,因大举支出开展业务

中原期货：大连棕榈油后市延续调整概率大，郑棉维持区间波动
棕榈1705合约自去年12月下旬见顶以来，振荡走弱，期价于2月17日跌破长达33个交易日的振荡区间下沿，呈现破位下行格局。技术指标上，120日长期均线对期价形成反压。成交持仓持续减少预示交投清淡，强势反弹概率较小。月线图上，2月中阴线跌破1月的十字线，后市延续调整概率大。操作上，依托半年线防守，轻仓参与空单，下方支撑5600点附近。
路透旧金山10月25日电---全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)周四公布第三季录得大幅净亏损,因该公司大举支出拓展现有业务并开发新业务.
亚马逊公布,第三季净亏损2.74亿美元,或每股亏损0.6美元,去年同期分别为净利6,300万美元,合每股盈利0.14美元.
部分亏损是因该公司对团购网站LivingSocial投资的减值支出.
该公司第三季营收增长27%,报138.1亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估亚马逊第三季每股亏损0.08美元,营收为139.2亿美元.
亚马逊预计第四季营收介乎202.5-227.5亿美元;根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估亚马逊第四季营收为227.9亿美元.
公司公布业绩后,股价盘后下挫4%.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
棕榈1705合约自去年12月下旬见顶以来，振荡走弱，期价于2月17日跌破长达33个交易日的振荡区间下沿，呈现破位下行格局。技术指标上，120日长期均线对期价形成反压。成交持仓持续减少预示交投清淡，强势反弹概率较小。月线图上，2月中阴线跌破1月的十字线，后市延续调整概率大。操作上，依托半年线防守，轻仓参与空单，下方支撑5600点附近。
路透台北3月3日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期3,408亿台币。
储局官员频放风本月加息，仍无阻道指突破21000点，因资金市将加息视作确认经济有力、吸引国际资金的利好因素。惟「特朗普牛市」能否持续，仍要受本月3个国内外政经因素考验。