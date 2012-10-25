〔美国债市〕成长希望打压公债价格下滑,今日进行的公债标售需求疲弱

中国保险：1月原保险保费收入8,553亿元，同比增长34.1%--保监会
路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。
* 9月美国企业计划支出基本持平
* 英国GDP增幅强于预期,支持风险交易
* 美国财政部标售290亿美元七年期公债
路透纽约10月25日电---美国公债价格周四连续第二天下滑,此前进行的七年期公债标售结果表明,随着投资人对全球经济成长加速的希望逐渐增强,对避险资产的需求减弱.
美国财政部标售290亿美元七年期公债,得标利率为1.267%,本周稍早进行了两年债和五年债标售规模均为350亿美元.
"今日的标售成绩乏善足陈,"Action Economics固定收益分析部董事总经理Kim Rupert说.
Rupert说,周四标售的投标倍数为2.56,为逾三年来最低.
"市场形成某种利空的不确定性,"Rupert补充说,"市场抱有一线希望,主要是希望全球成长将在短期内加速."
周四公布的数据支持对经济的希望.数据显示,夏季奥林匹克带动英国经济在第三季录得五年来最强劲的季度成长,摆脱衰退.
不过,Rupert说,欧元区和其他地方的不确定性犹在,公债价格可能再次上涨.
路透上海3月3日 - 中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/6 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日本 标售30年期公债 3/7 西班牙 标售六个月期和12个月期国库券 3/8 美国 发售10年期公债 3/8 德国 标售五年