〔美国债市〕成长希望打压公债价格下滑,今日进行的公债标售需求疲弱

* 9月美国企业计划支出基本持平

* 英国GDP增幅强于预期,支持风险交易

* 美国财政部标售290亿美元七年期公债

路透纽约10月25日电---美国公债价格周四连续第二天下滑,此前进行的七年期公债标售结果表明,随着投资人对全球经济成长加速的希望逐渐增强,对避险资产的需求减弱.

美国财政部标售290亿美元七年期公债,得标利率为1.267%,本周稍早进行了两年债和五年债标售规模均为350亿美元.

"今日的标售成绩乏善足陈,"Action Economics固定收益分析部董事总经理Kim Rupert说.

Rupert说,周四标售的投标倍数为2.56,为逾三年来最低.

"市场形成某种利空的不确定性,"Rupert补充说,"市场抱有一线希望,主要是希望全球成长将在短期内加速."

周四公布的数据支持对经济的希望.数据显示,夏季奥林匹克带动英国经济在第三季录得五年来最强劲的季度成长,摆脱衰退.

不过,Rupert说,欧元区和其他地方的不确定性犹在,公债价格可能再次上涨.